Jona zbulon kontaktin sekret me Editën para Big Brother!
Jona i ka rrëfyer "Vëllait të Madh" një detaj që na la me gojë hapur! Po flasim për një prapaskenë nga koha para se të gjithë të bëheshin banorë të Big Brother, kur ajo zbuloi se Edita e kishte kontaktuar pikërisht atë, përpara se të niste gjithë ky show.
Komunikimi mes tyre, siç tregon Jona, nuk ishte direkt. Një shok i përbashkët kishte shërbyer si "postier" i informacionit, duke i treguar Jonës se edhe Edita do të hynte brenda dhe donte të takoheshin. Por, ja ku vjen pjesa më epike: Jona e kishte refuzuar takimin! Pse, çfarë po ndodhte këtu?
"Jona tha se ajo dhe Edita kishin pasur një kontakt të përbashkët para hyrjes dhe se Edita kishte dashur të takoheshin, por nuk ishin takuar. Ajo shtoi se nuk e kishte njohur Editën. Pra, s'e njihte dhe e la takimin pezull – sa strategjike, apo jo?
Më tej ajo shpjegoi arsyen e vërtetë, duke thënë se nuk ishte tip që bën plane dhe se donte t'i shihte gjërat nga afër dhe t'i linte të rrjedhin natyrshëm brenda shtëpisë. "Kemi pasur një shok të përbashkët, i cili më ka treguar në telefon se edhe ajo do të hynte brenda. Unë i kam thënë se nuk dua të bëj plane", saktësoi ajo.
Kush e di çfarë do të kishte ndodhur nëse do të takoheshin para kohe? Mos vallë Jona po na tregon që është një lojtare super e mprehtë dhe s'i lë gjërat në dorë të fatit, pavarësisht fjalëve për "natyrshmëri"? Po ju, çfarë mendoni?