UET nderon Ben Blushin, por a po 'zhduken' shkrimtarët në epokën e influencuesve?
Ben Blushi, shkrimtari që nuk ka nevojë për prezantim, ka marrë një Certifikatë Mirënjohjeje nga Universiteti Europian i Tiranës (UET). Kjo nuk është ndonjë çmim dosido, por vjen e dyta për rëndësi pas titullit “Doctor Honoris Causa”, që jepet për figura të spikatura në politikë, ekonomi, humanitet dhe letërsi, puna e të cilave ka lënë gjurmë. Pra, UET-i thotë qartë: puna e Blushit, gjurmë ka lënë!
**Si realizohet një mirënjohje kaq e rëndësishme?
Nuk është se e japin me llotari këtë çmim! Procesi është pak a shumë kështu:
- Propozimi vjen nga ekspertët: Fiks, propozimi për këtë mirënjohje erdhi nga Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale. Kjo tregon që nuk është vendim i rastësishëm, por i menduar mirë nga ata që dinë vlerën e letërsisë.
- Cilësimi zyrtar (dhe sa i bukur tingëllon!): Dekania, Prof. Dr. Belina Budini, nuk erdhi me fjalë boshe, por lexoi një citim që të bën të kuptosh pse Blushi e meriton. Citimi thoshte: Për kontribut pionier në prozën dhe esenë shqipe, finesën stilistike dhe promovimin e vlerave krijuese që mishërojnë frymën e Fakultetit të Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale. E ku ka më mirë se kaq? Pionier i prozës, finesë stilistike… bravo!
- Lidhja organike me fakultetin: Budini theksoi sa mirë lidhet puna e Blushit me profilin akademik dhe artistik të fakultetit. Ajo përmendi dimensionin multimedial të autorësisë së tij – si i ndërthur letërsinë me gazetarinë dhe fotografinë. Plus, Blushi qenka ai tipi që nxit debate intelektuale dhe krijon audienca që s'rrijnë dot indiferente ndaj veprës së tij. Domethënë, nuk e lexon dhe e harron, por të mbetet në mendje!
- Vlerësimi nga Presidenti i UET-it: Edhe Presidenti i UET-it, Prof. Dr. Selami Xhepa, e vlerësoi lart. Ai kujtoi se Blushin e ka njohur fillimisht si deputet dhe më pas si autor, dhe e konsideroi privilegj nderimin e një personaliteti të tillë. Sipas Xhepës, politika humbi një figurë, por letërsia fitoi një “fenomen”. Dhe të themi të drejtën, ndonjëherë ia vlen të kalosh nga parlamenti në librari, se letërsia ndoshta të lë më shumë shenjë… apo jo? Xhepa tha se e admiron dhe e lexon vetë, duke e theksuar se libri Të jetosh në një ishull ka qenë më interesanti për të.
- Diskutim me studentët dhe stafin: Blushi nuk u largua pa një diskutim të hapur me studentë dhe profesorë, ku foli për librin e tij të fundit, Historitë e çmendura të Tiranës. Me 100 personazhe aty brenda, natyrisht që pyetjet ishin pafund. Kush u përfshi dhe kush jo? Për këtë, Blushi kishte dy kritere kryesore: Duhet të ishin të çmendur dhe të vdekur. E qartë, apo jo? Një rregull që të gjithë mund ta ndjekin për të shkruar një libër që do të bëhet hit!
Ku shkojnë shkrimtarët në epokën e rrjeteve sociale?
Epo, këtu fillon pjesa që na vret pak shpirtin… Blushi, duke kujtuar vitet '80 kur ishte student, tha se më shumë se gjysma e sallës së leksioneve donin të bëheshin shkrimtarë. E sot? Sot, sipas tij, ky prirje është zbehur, pasi të rinjtë orientohen drejt profesioneve që shkojnë paralel me zhvillimet bashkëkohore, teknologjinë dhe inovacionin. Këtu kuptojmë që bota ka ndryshuar goxha, apo jo?
Ky lloj zanati duket se po avullon. Bota ka ndryshuar shumë shpejt dhe disa zanate që merren me shpirtin nuk kanë më aq shumë hapësirë. Shpirti është i padukshëm; nuk shfaqet në rrjetet sociale, tha Blushi. Epo, me këtë shpjegim nuk ke çfarë thua. Aty nuk duket shpirti. Si mund të garojë një shkrimtar me këtë trend?
Sipas Blushit, shkrimtarët nuk e kanë më peshën e dikurshme, kur teknologjia s'e kishte marrë peng botën. Edhe pse statistikat tregojnë një rritje të lexuesve dhe botimeve, roli i shkrimtarit në shoqëri është zbehur. Influencerat, pa diskutim, na i kanë zënë vendin duke marrë gjithë vëmendjen publike, qoftë edhe atë virtuale.
Ai theksoi se në 200 vjet, numri i botimeve është rritur 200 herë. Kjo ka ardhur si rezultat i përhapjes së arsimimit, ndikimit të universiteteve dhe rënies së analfabetizmit. Por, pavarësisht se ka më shumë lexues, shkrimtarët kanë më pak pushtet dhe janë shumë larg kolosëve e klasikëve të letërsisë së shkuar. Këtu jemi dakord plotësisht, sa shkrimtarë të vërtetë njohim sot që mund të krahasohen me klasikët? Ndoshta vetëm ata që na i detyrojnë në shkollë.
Megjithatë, Blushi e mbylli me optimizëm, duke thënë se bota do të ketë gjithmonë nevojë për shkrimtarë. Le të shpresojmë që po, se pa një libër të mirë në dorë, çfarë do bëjmë kur të mbarojë bateria e telefonit?