Fuego hapi zemrën për jetën para famës: Katër vëllezër, dhimbje dhe dashuria e parë!
Fuego na habiti në Vëllain e Madh duke hapur zemrën për gjithë ç'ka jetuar para se të bëhej i famshëm, duke filluar nga familja e deri te hapat e para të karrierës. Ai tregoi se vjen nga një familje “shumë e mirë” dhe se është rritur me tre vëllezër të tjerë, pra katër djem në shtëpi!
Ai tha se nuk i ka munguar asgjë. Por edhe dhimbja ka qenë pjesë e jetës së tij: tregoi se pikërisht dhimbja ia ka zhvilluar shkrimin.
Dhe, si qershia mbi tortë, Fuego rrëfeu edhe për dashurinë e parë. Ishte vetëm 15 vjeç kur ishte dashuruar dhe mendonte se nuk kishte tjetër përveç saj.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.