Elounda: ku luksi i matur takon Kretën autentike
Elounda i detyrohet famës së saj ndërkombëtare vizionit të Spyros Kokotos dhe tre hoteleve ikonike: Elounda Mare, Porto Elounda dhe Elounda Peninsula.
Elounda Mare ishte pioniere me bungalot me pishina private. Në vitin 1992, Porto Elounda prezantoi dhoma me pishina private dhe fushën e parë të golfit në një hotel në Kretë. Elounda Peninsula dallohet për vilat e saj unike buzë detit, me pishina private dhe kopshte të mëdha.
Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson dhe Andrea Bocelli janë vetëm disa nga emrat e famshëm që janë lidhur me Elounda-n.
Sot, Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro i familjes Ferragamo dhe Sumosan plotësojnë përvojën.
Elounda: ku luksi i matur takon Kretën autentike.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.