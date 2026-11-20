Dua Lipa na tregon shprehjen shqipe që e fiksuam të gjithë si fëmijë
Kush nuk e njeh Dua Lipën, yllin tonë global që na bën krenarë kudo? Epo, këngëtarja super e dashur ka ndarë një detaj të ëmbël nga fëmijëria, duke na treguar se shqipja ishte gjuha e saj e parë. Po kjo, e bën historinë akoma më të bukur.
Teksa u pyet për shprehjen shqipe që dëgjohej më shpesh në familjen e saj, Dua, me atë buzëqeshjen e saj ikonike, nuk hezitoi të përgjigjet: “Çka ka me hangër?”. Po, pikërisht kjo pyetje, e cila, sipas saj, ishte për “çfarë kishte për darkë”. Seriozisht, kujt nuk i ngjan kjo skenë?!
Edhe pse Dua Lipa fluturon botën dhe performon në skena gjigante, duket se shijet dhe pyetjet e shtëpisë mbeten gjithmonë në zemër. Kjo dëshmon që pavarësisht famës, rrënjët dhe traditat shqiptare nuk harrohen. Mos të themi, kush nuk e ka pyetur mamën këtë gjë menjëherë pasi ka hyrë në derë?