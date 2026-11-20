Drama s'ka fund: Gjashtë banorë në fije të perit te Big Brother VIP Kosova 5
Drama nuk ka të sosur në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5! Këtë javë, publiku ka një detyrë të vështirë, pasi plot gjashtë banorë rrezikojnë të largohen nga gara . Nominimet e javës i kanë vendosur ata në një situatë aspak të lakmueshme.
Fatlumi, Anjeza, Adriani, Fatjona, Akili dhe Valdeti janë emrat që do të jenë nën “peshën” e votave tona. Televotimi u hap gjatë spektaklit Prime të hënën, ku secili nga banorët dha dy emra dhe dy arsye, .
Tashmë është në dorën e publikut të vendosë. Për të shpëtuar banorin tuaj të preferuar, duhet të votoni duke dërguar një SMS me emrin e tij. Kujt do t'i mbani anën këtë javë?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.