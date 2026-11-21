Debat i nxehtë në BBVK 5: Antoneta sfidon Arlindën për 'të drejtat e njeriut'!
Shtëpia e Big Brother VIP Kosova 5 u ndez sërish nga një debat i nxehtë, protagonistet e të cilit ishin Arlinda dhe Antoneta. Banoret nuk i kursyen thumbimet dhe kundërpërgjigjet, duke na dhënë një tjetër moment “popcorn” për të ndjekur. Antoneta, pa asnjë hezitim, nisi sulmin duke kritikuar Arlindën për mënyrën se si sillet me banorët e tjerë. Sipas saj, Arlinda preket me shpejtësi nga disa komente, por harron që vetë nuk ngurron të ofendojë të tjerët.
“Ti vet prekesh për ca gjëra, e të tjerët i ofendon, ofendimi është bullizim. Ti je e para që flet për të drejtat e njeriut, je e para që i cenon ato,” – i tha Antoneta,
Sigurisht, Arlinda nuk ishte tip që do ta kalonte me qetësi këtë “leksion moral”. Ajo i kërkoi Antonetës të mos i drejtohej me gisht – një shenjë klasike që tregon se tensioni ishte në majë. Debati i tyre vazhdoi. Kush e ka me të drejtë këtu, sipas jush?