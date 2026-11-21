Drama në fushë: Lojtarët e Kosovës i shajnë origjinën Roko Vatës, ai ua ktheu me klas!
Roko Vata, sulmuesi me origjinë shqiptare, i cili tashmë ka zgjedhur të përfaqësojë Irlandën, u gjend në qendër të një situate tejet të pazakontë gjatë ndeshjes së fundit kundër Kosovës. Vata ishte futur në lojë për disa minuta, por ato ishin të mjaftueshme që të përjetonte një episod që rrallëherë dëgjojmë të ndodhë, sidomos mes lojtarësh me të njëjtat rrënjë.
Ai zbuloi se disa lojtarë kundërshtarë nga Kosova i ishin drejtuar me fjalë fyese, pasi kishin kuptuar origjinën e tij shqiptare. Kjo, pavarësisht zgjedhjes së tij për të luajtur për Irlandën. Kur isha në zonë dhe po mundohesha të shpërqendroja portierin, ata kishin disa gjëra për të më thënë. I kuptova. Më thanë: ‘Je shqiptar?’ dhe më pas më shanë, rrëfeu Vata pas ndeshjes. Përgjigja e tij ishte epike dhe super e qetë, një masterclass në menaxhimin e situatave të tensionuara: Ua ktheva: ‘Po, s’ka problem’. Imagjinoje dot këtë skenë të pabesueshme? Një lojtar me rrënjë shqiptare që shahet pasi është kuptuar origjina e tij. Kjo është drama me të gjitha shkronjat e mëdha.
Por historia mori një kthesë të papritur dhe, le të jemi të sinqertë, paksa ngushëlluese. Vata tregoi se pas mbarimit të ndeshjes, njëri prej lojtarëve të Kosovës, i cili ishte përfshirë në sherr, shkoi personalisht në dhomat e zhveshjes për t'i kërkuar falje. Pas ndeshjes, ai lojtar erdhi dhe më kërkoi falje, gjë që ishte e bukur, përfundoi Roko Vata. Një gjest që tregon se edhe në tensionin maksimal të një loje futbolli, reflektimi dhe sportiviteti mund të fitojnë në fund. Bravo për këtë!
Përtej kësaj përplasjeje, ndeshja kishte edhe momente të tjera emocionuese për sulmuesin e ri. Vata ndau me ne historinë e takimit me gjyshen e tij, e cila ishte irlandezja më krenare që mund të ekzistojë dhe e cila e kishte ndjekur ndeshjen me emocion të madh. Pas ndeshjes po e kërkoja në tribuna kur dëgjova zërin e saj duke bërtitur mes turmës. E gjeta dhe ajo ishte shumë emocionale, tha ai. Një moment i ëmbël familjar që e zbut disi ashpërsinë e episodit të çuditshëm në fushë, duke na kujtuar se pas çdo lojtari fshihet një histori personale.
Kjo sfidë padyshim që kishte një kuptim të veçantë për Vata-n, jo vetëm sepse përfaqësonte Irlandën në nivel ndërkombëtar, por edhe për shkak të rrënjëve të tij të thella shqiptare. Zgjedhja e tij për të veshur fanellën e Irlandës e ka mbyllur përfundimisht derën për një të ardhme me Kombëtaren Shqiptare. Por të shahesh për këtë zgjedhje, dhe kjo nga lojtarë të një kombëtareje tjetër shqiptare, është thjesht e paimagjinueshme! Ajo që nisi si një lojë futbolli e zakonshme, u kthye në një mini-përballje identitetesh dhe pasionesh. Vërtetë një situatë për t'u menduar... apo jo?