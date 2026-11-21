Taylor Swift, Country apo Pop? Debati para rikthimit në CMA
Taylor Swift do të kthehet në skenën e CMA Awards më 18 nëntor, pas plot 13 vitesh mungesë! Kjo s'është pak, veçanërisht kur kënga e saj e fundit country, "I Knew It, I Knew You", e shkruar për "Toy Story 5", është nominuar për single of the year. Por rikthimi i saj ka ndezur sërish debatin e vjetër: A i përket ende Taylor Swift muzikës country, apo ajo tani është mbretëresha e popit dhe kaq?
Për ata që s'e dinë, Taylor Swift është një këngëtare dhe kompozitore amerikane, e njohur për tekstet narrative që shpesh fokusohen te jeta e saj personale. Ajo u zhvendos në Nashville, Tenesi, në moshën 14-vjeçare për të ndjekur një karrierë në muzikën country, duke firmosur fillimisht me Sony/ATV Music Publishing dhe më pas me Big Machine Records, me të cilën publikoi albumet e saj të para.
Murali i sherrit dhe debati i artë
Në Legends Corner në Lower Broadway të Nashville, guida turistike Angela McCluskey shpesh u tregon vizitorëve një pjesë të historisë së muzikës country që mezi duket. Një pjesë e flokëve të Taylor Swift vazhdon të jetë e dukshme pas kapelës së kaubojit të Brad Paisley në muralin e famshëm të legjendave të country-t. Swift dikur kishte një vend të spikatur në pikturë, e ulur mes Willie Nelson dhe Johnny Cash. Por në dhjetor 2020, pronarët e muralit e zëvendësuan atë me Paisley, një vendim që i mërziti fansat e Swift.
McCluskey thotë se Swift duhet të kthehet në mur. Edhe Brad Paisley, ylli i country-t që e zëvendësoi Swift në mural, e ka bërë të qartë pozicionin e tij: më 26 tetor, gjatë futjes së saj në Nashville Songwriters Hall of Fame, tha se ajo është para së gjithash një prej tyre.
Nga Nashville, me dashuri
Vetë Swift, e shpallur anëtarja më e re e Hall of Fame, foli gjatë fjalimit të saj të 26 tetorit për vitet e saj formuese në Music City. Ajo tha se shkathtësia e saj krijuese vjen nga bazat që mësoi në Nashville dhe ia atribuoi këto mësime lirinë për të eksploruar zhanre të tjera, përfshirë kalimin e plotë në pop me albumin e vitit 2014, "1989".
Karriera e saj në muzikën country filloi kur familja e saj u zhvendos nga Pensilvania në zonën e Nashville. Në moshën 14-vjeçare, ajo kishte një marrëveshje botuese me Sony dhe nëna e saj e çonte nga Hendersonville High School në Music Row për seanca shkrimi. Ajo fillimisht firmosi një marrëveshje zhvillimi me RCA Records, por drejtuesit dyshonin nëse një adoleshente që shkruante për përvojat e saj mund të kishte sukses në një industri country të dominuar nga burra të rritur. Pas largimit nga RCA, ajo tërhoqi vëmendjen e Scott Borchetta në Bluebird Cafe dhe u bë një nga artistet e para të firmosura nga Big Machine Records. Albumi i saj i parë, i titulluar me emrin e saj, doli më 24 tetor 2006.
Aftësia për të kaluar zhanre apo tradhti?
Pyetja nëse Swift i përket ende muzikës country varet, pjesërisht, nga mënyra se si definohet ky zhanër. Beverly Keel, dekane e Scott Borchetta College of Media and Entertainment në Middle Tennessee State University, mbështet një filozofi të çadrës së madhe që përfshin country-n tradicional së bashku me regjistrimet e ndikuara nga pop-i. Për të, Swift nuk e humbi kurrë vendin e saj në zhanër. Sipas saj, Swift nuk u largua nga country, thjesht shtoi popin.
Por, Don Cusic, profesor dhe historian i muzikës country në Belmont University, argumenton se country është më shumë se një tingull muzikor. Është një komunitet, pranimi i të cilit varet nga audiencat, programuesit e radios dhe marrëdhëniet e industrisë. Ai tha se disa fansa mund ta shohin kalimin e Swift në pop si braktisje të komunitetit që e mbështeti fillimisht.
Të themi të drejtën, fansat e muzikës country kanë pasur mendime kontradiktore për marrëdhënien e Swift me Music City. Gjatë koncertit të lamtumirës së Alan Jackson më 27 qershor, tributi i regjistruar paraprakisht i Swift solli si fishkëllima të forta, ashtu edhe brohoritje kur fytyra e saj u shfaq në ekran.
Në anën tjetër, Nadine Hubbs, muzikologe dhe studiuese e muzikës country në Universitetin e Miçiganit, beson se popullariteti i madh i Swift i jep asaj më shumë liri se shumicës së artistëve për të lëvizur mes zhanreve. Sipas saj, ka një tapet mirëseardhjeje për dikë që është bërë një fuqi kaq e madhe. Më 2020, Swift performoi këngën e saj "Betty" në ACM Awards në Nashville, një këngë me kitarë pedal steel dhe harmonikë, e cila ishte shumë popullore mes dëgjuesve të radios country.
Pyetja është nëse votuesit e CMA ende e shohin Swift si një prej tyre. CMA Awards më 18 nëntor do të japë një përgjigje.