Kledja dhe Bejta të lidhur jashtë?! Flet ish-banori i BBVK!
Labinot Haxhiu, ish-banori i 'Big Brother VIP Kosova 4', ka komentuar lojën e banorëve të edicionit aktual të shtëpisë më të madhe. I ftuar në 'BIG Cast', ai ka folur për raportin mes Kledjes dhe Bejtës.
Sipas informacioneve që ka Haxhiu, si Kledja ashtu edhe Bejta kanë lidhje jashtë shtëpisë, por ai vlerëson se, si shikues, të dy kanë një kimi shumë të mirë. Ai tha se Kledja po merr vëmendje nga Nichi dhe nga Bejta, dhe se çdo vit ka një bukuroshe pas së cilës shkojnë djemtë, ndërsa këtë vit është Kledja.
Pra, sipas Haxhiut, edhe pse të dy kanë lidhje jashtë shtëpisë, kjo nuk do të thotë se nuk mund të kenë kimi të mirë brenda saj.
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.