Sekreti i pastërtisë që të gjithë e neglizhojmë: kur duhet t'i lashë çarçafët e peshqirët?
Ndonjëherë, nga ritmet e shpejta të jetës, ne harrojmë t'i japim rëndësinë e duhur disa gjërave. Si për shembull, larjes së çarçafëve dhe peshqirëve. Mendojmë se, përderisa duken pastër dhe mbajnë erë të mirë, nuk ka pse të stresohemi shumë. Por, çunat e gocat, e vërteta është shumë, shumë më ndryshe!
Pyetja sa shpesh duhet të lajmë çarçafët dhe peshqirët? ka një përgjigje shkencore strikte dhe super të rëndësishme, direkt të lidhur me shëndetin e lëkurës dhe sistemit tonë të frymëmarrjes. Mos e injoro këtë, se pastërtia nuk është vetëm ajo që shikon me sy!
Parajsa e mikrobeve në shtratin tënd
Imagjino pak: çdo natë, ti derdh mijëra qeliza të vdekura lëkure, vajra natyralë, djersë e madje edhe pështymë drejt e në çarçafët e jastëkun tënd. Duket shpifëse, apo jo? Epo, pikërisht aty fillon festa e vërtetë, por jo për ty. Ky mjedis i ngrohtë dhe i lagësht është parajsa perfekte për akaret e pluhurit, kërpudhat dhe bakteret. Ata shumohen me një shpejtësi marramendëse, pa u vënë re fare me sy të lirë. E kupton rrezikun? Po fle çdo natë në një koloni të tërë mikrobesh!
Nëse kohët e fundit ke vënë re puçrra të pashpjegueshme në fytyrë, irritime të lëkurës, apo alergji që të zënë që në mëngjes, fajtori mund të jetë pikërisht aty, në atë që ti mendon se është e pastër. Çarçafët dhe jastëku janë në kontakt të drejtpërdrejtë me lëkurën tënde për orë të tëra, dhe kjo është arsyeja pse higjiena e tyre është gjëja më e rëndësishme.
Pesha e peshqirit: më shumë sesa thjesht ujë
Peshqiri i banjos? Ah, ai është tjetër histori! Edhe pse ti sapo ke bërë dush, fërkimi me lëkurën transferon mikroorganizma dhe qeliza të vdekura. Dhe lagështira në banjo? E bën që të mos thahet shpejt, duke krijuar një ambient perfekt për inkubim të mikrobeve. Po, po, i lexove mirë: inkubim! Dhe pastaj, ti e përdor atë të nesërmen në trupin tënd të sapolarë. Oups! Nuk është çudi që lëkura mund të bëjë kapriço. Kështu, banjo jote, në vend që të jetë një vend qetësie, kthehet në një qendër rekrutimi për baktere që pastaj kthehen sërish te ti.
Sa shpesh duhet t'i lashë? Rregullat e arta të higjienës
Epo, tashmë që e morëm vesh se situata është goxha serioze, le të kalojmë tek ajo që duhet të bëjmë. Ekspertët e higjienës dhe dermatologët janë të prerë: çarçafët duhet t'i lajmë rreptësisht çdo 7 ditë. Po, çdo javë! Dhe nëse djersitesh shumë gjatë gjumit, fle lakuriq, ke kafshë shtëpiake që hipin në shtrat, apo vuan nga alergjitë sezonale, atëherë ky interval duhet të shkurtohet në tre deri në katër ditë. Kujdes i veçantë duhet treguar për këllëfët e jastëkut, sepse bien në kontakt direkt me vajrat e flokëve dhe mbetjet e produkteve të kujdesit, duke shkaktuar bllokim të poreve dhe akne, nëse nuk ndërrohen rregullisht.
Për peshqirin e trupit, edhe pse e përdor pasi je larë, mos e lër më shumë se 3 përdorime. Pas kësaj, direkt në koshin e rrobave të palara! Gjithmonë sigurohu që ta varësh mirë, në një vend që ajroset, dhe mos e lër kurrë të palosur apo varur pas derës, se ashtu do ta mbajë lagështirën dhe do bëhet parajsë për erën e keqe e bakteret. Peshqirët e vegjël, ata që përdorim për fytyrën dhe duart, janë më të ngarkuarit fare! Ata bien në kontakt me mikrobet shumë herë gjatë ditës dhe shpesh përdoren nga më shumë se një person. Peshqirin e duarve duhet ta ndërrosh çdo 2 ditë, ndërsa për fytyrën, zgjidhja ideale është të përdorësh një peshqir të freskët çdo 1 ose 2 ditë. Dhe mos harro: të gjitha këto, duhen larë në 60 gradë Celsius, që të shkatërrohen të gjithë mikroorganizmat patogjenë në mënyrë efikase. Ndryshe, kot e ke!
Pra, herën tjetër që do t’i shtysh lavatriçen, mendoje mirë: ia vlen të rrezikosh shëndetin për pak "përtaci"? Unë them jo!