Jennifer Lopez e pranon: nuk shpenzon më miliona për projekte impulsive
Jennifer Lopez ka vendosur që nuk do të shpenzojë më miliona dollarë në projekte impulsive. Këngëtarja e ka pranuar hapur se projekti i saj ambicioz muzikor, “This Is Me...Now”, i ka kushtuar shumë, jo vetëm në aspektin financiar, por edhe në atë emocional.
Raportet tregojnë se Lopez investoi rreth 20 milionë dollarë nga pasuria e saj personale për të realizuar albumin, filmin dhe dokumentarin shoqërues. Kjo shifër e lartë erdhi pasi një partner i mundshëm financiar u tërhoq, duke e detyruar artisten ta financonte vetë të gjithë projektin.
Muzika në hije të ambicioneve
Në një intervistë në podcastin “Popcast” të The New York Times, 57-vjeçarja u shpreh se, pavarësisht përkushtimit të madh, publiku nuk reagoi ashtu siç ajo kishte shpresuar. Përmes këtij albumi, Lopez kishte dashur të tregonte anën e saj më të ndjeshme dhe të fliste për papërsosmëritë personale, por kjo qasje nuk gjeti lidhjen e dëshiruar me dëgjuesit.
Sipas këngëtares, madhësia e projektit përfundimisht e la në hije atë që kishte më shumë rëndësi për të: muzikën. Ajo ka deklaruar se, duke e parë tani, e gjithë ajo strukturë e madhe e mbuloi muzikën, e cila ishte e vetmja gjë për të cilën ajo interesohej vërtet, dhe kjo gjë e ka zhgënjyer.
Megjithatë, Lopez nuk e sheh vetëm si një dështim. Pasi e rishikoi filmin kohët e fundit me një shoqe, ajo ka thënë se vlerëson më shumë guximin dhe përmasat e asaj që kishte realizuar. Ajo u ndje krenare për projektin, duke e konsideruar si diçka të madhe që përcillte një mesazh, gjatë një rrugëtimi që as vetë nuk e kuptonte plotësisht.
Kur u pyet nëse do të ndërmerrte sërish një investim të tillë, Jennifer u përgjigj duke qeshur: Por, meqë ra fjala, kurrë më! E them seriozisht. E mësova mësimin tim.
Një fazë e re dhe ktheimi në studio
Aktualisht, Jennifer ka nisur të punojë sërish në studio muzikore. Një nga faktorët kryesorë që e kanë shtyrë drejt krijimtarisë së re është një ndryshim i rëndësishëm në jetën e saj familjare: binjakët e saj 18-vjeçarë, Max dhe Emme, janë larguar nga shtëpia për të vazhduar studimet në universitet.
Kjo periudhë i ka sjellë shumë emocione dhe e ka bërë të reflektojë mbi dëshirat e saj për të ardhmen. Lopez ka treguar se ka aq shumë emocione brenda vetes, saqë vendosi të kthehej në studio, ku tani nuk po mendon për atë që ka bërë më parë, por po përqendrohet në pyetjet se çfarë dëshiron të bëjë tani, çfarë e bën të ndihet mirë dhe çfarë dëshiron të thotë.
Artisistja pranon se po hyn në një fazë të re të jetës, ku për herë të parë dëshiron të përqendrohet më shumë te vetja dhe jo vetëm te nevojat e familjarëve apo njerëzve përreth saj. Ajo u shpreh se, si grua, për herë të parë nuk po mendon për mamanë, babanë, bashkëshortin, të dashurin apo fëmijët, por po mendon për veten.
Këtë ndryshim në jetë, Jennifer e përshkruan si një proces që është njëkohësisht i frikshëm, i trishtueshëm dhe emocionues.