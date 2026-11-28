Bleona Qereti rikthehet në skenë: Nuk jam këtu për të qenë dikush tjetër, jam Bleona e para
Bleona Qereti ka vendosur të flasë hapur për rikthimin e saj të fortë në skenë. Në një intervistë ekskluzive për 'Headlinerhub', këngëtarja shqiptare tregoi se kjo rikthim vjen pasi ka kaluar në një proces shërimu, duke thënë se gjithçka ka shkuar mirë dhe se ka rizbuluar veten dhe rrënjët e saj të trashëgimisë.
Për Bleonën, gjithçka tani ka marrë vendin e duhur. Ajo u drejtoi një premtim fansave, sidomos atyre shqiptarë, duke theksuar se nuk është larguar kurrë nga skena muzikore, por ka qenë gjithmonë prezente, si në momentet e mira, ashtu edhe në ato më të vështira të jetës së saj.
Ambicia e saj mbetet ajo e të dominuarë muzikën, duke u vetëquarzuar si 'Bleona e Para'. Kjo vjen në një moment kur kanë kaluar mbi tre dekada që këngëtarja filloi të kthehej në hit, në trend global dhe në një artiste të njohur ndërkombëtarisht, falë vokalit të saj ekstravagant dhe mahnitës.
Nuk jam këtu për të qenë dikush tjetër. Jam Bleona e para, deklaroi ajo, duke shpjeguar një vendim të vetëvetëdijshëm që mori kur nisi të vendosej në Amerikë: Mora vendimin të fshija një pjesë të historisë sime si artiste. Sot, duke reflektuar mbi të shkuarën, ajo thotë se e kupton që gjithçka që përpiqej të bëhej ishte në fakt e rrënjosur te ajo vetë.
Ajo përmendi tre dekadat e saj në muzikë, ku ka thyer barrierat, ka marrë rreziqe, ka sfiduar pritshmëritë dhe ka evoluar si një artiste globale.
Nuk do ta ndryshoja atë që jam bërë. Tani, gjithçka ka rënë në vendin e vet, shtoi ajo, duke konfirmuar se po rimarr trashëgiminë e saj dhe po krijon muzikë pa kompromis mbi identitetin e saj. Këtë kapitull të ri ia dedikon edhe fansave shqiptarë që kanë qenë pranë saj që nga fillimi.
Le të shohim nëse kjo 'Bleona e Para' do të na shkarkojë vërtet hitet që na kanë munguar!