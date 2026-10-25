Ish-banorja e BBVA-së, Ariana Plakici, e përfshirë në një aksion për mashtrim?
Nëntë persona janë arrestuar në Prishtinë dhe Obiliq nën dyshimin për mashtrime përmes qendrave të thirrjeve, dhe lajmi i fundit që po bën bujë është përfshirja e ish-banores së "Big Brother VIP Albania", Ariana Plakici. Këngëtarja, e njohur nga edicioni i dytë i BBVA-së, sipas raportimeve të medias është në mesin e të arrestuarve.
Aksioni policor është zhvilluar më 23 tetor 2026, dhe siç bën me dije Policia e Kosovës, janë arrestuar shtatë meshkuj dhe dy femra. Gjashtë nga të dyshuarit janë shtetas të Kosovës, ndërsa tre të tjerë janë gjermanë. Këta persona dyshohet se kanë vepruar në bashkëpunim, duke shfrytëzuar "call center"-at për të kontaktuar dhe mashtruar shtetas të huaj.
Gjatë kontrolleve në katër lokacione, policia ka konfiskuar një arsenal të vërtetë teknologjik e jo vetëm: 39 kompjuterë, pesë telefona celularë, 12 pajisje të jashtme për ruajtjen e të dhënave, një veturë, madje edhe një armë me gjashtë fishekë! Si bonus, janë gjetur edhe 850 euro dhe 100 franga zvicerane. Në pajisjet kompjuterike janë zbuluar edhe të dhëna të shtetasve të huaj, të cilat dyshohet se janë përdorur pikërisht për realizimin e këtyre mashtrimeve.
Media ka publikuar identitetet e nëntë personave, duke përfshirë edhe Ariana Plakicin, ndërsa komunikatat zyrtare të autoriteteve i identifikojnë të dyshuarit vetëm me iniciale.
Prokuroria Themelore në Ferizaj ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit për nëntë të dyshuarit, për veprat penale "Mashtrimi" dhe "Mashtrimi kompjuterik". Sipas Prokurorisë, personat e dyshuar pretendohet se janë paraqitur si përfaqësues të kompanive të investimeve financiare, duke mashtruar shtetas të huaj, kryesisht suedezë. Dyshohet se kanë përdorur edhe sisteme kompjuterike për të pasur qasje në distancë në pajisjet e personave të dëmtuar.
Rasti vazhdon të trajtohet nga organet e drejtësisë, dhe siç e dimë, të dyshuarit gëzojnë prezumimin e pafajësisë deri në një vendim gjyqësor të formës së prerë.