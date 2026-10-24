Dua Lipa, magjia e dasmës dhe dashuria e qetë me Callum Turner
Dua Lipa, këngëtarja shqiptare me famë botërore, dhe bashkëshorti i saj, aktori britanik Callum Turner, na dhanë një pamje të jetës së tyre private, larg dritave të skenës dhe tapetit të kuq. Çifti, që kurorëzoi dashurinë në qershor, u pa teksa shëtiste qenin e tyre, Golo, në rrugët e Nju-Jorkut, duke shijuar një moment të qetë dhe krejt normal.
Nga rrugët e Nju-Jorkut në galat elegante
Harrojini fustanet e firmës dhe takat marramendëse! Këtë herë, Dua dhe Callum kishin zgjedhur veshje sportive, gati si ne të tjerët kur nxjerrim qenin për shëtitje. Këngëtarja 31-vjeçare ishte veshur me një pallto të gjerë gri, streçe, çorape të bardha dhe atlete të zeza, ndërsa syzet e errëta dhe flokët e lëshuar kompletonin pamjen e saj relaksuese. Turner, 36 vjeç, kishte zgjedhur një bluzë blu me zinxhir, pantallona të gjera sportive dhe atlete. Çifti dukej super i relaksuar, duke treguar që edhe yjet e kanë përditshmërinë e tyre, por prapë na bien në sy me stilin e thjeshtë.
Kjo shëtitje e thjeshtë erdhi vetëm dy ditë pas një eventi super elegant: galasë së hapjes së sezonit të Metropolitan Opera. Të hënën në mbrëmje, Dua dhe Callum u shfaqën me veshje plot shkëlqim, duke u mbajtur për dore teksa mbërrinin për shfaqjen “Lincoln in the Bardo”. Dua tërhoqi vëmendjen me një fustan të zi elegant Ferragamo, pjesë e koleksionit Pranverë 2027, me një të çarë anësore dhe mëngë që zbulonin supet. Një palë këpucë të zeza me taka dhe majë të mprehtë e bënë pamjen të kompletuar. Callum, edhe pse nuk pozoi në tapetin e kuq, ishte në lartësinë e detyrës me një kostum klasik të zi. Dhe po, të dyja pamjet, ajo sportive dhe ajo elegante, ishin yll!
Sekrete nga dasma magjike
Në një intervistë të fundit për revistën “Vogue Italia”, Dua zbuloi detaje nga dasma e saj me Callum. Çifti u martua fillimisht në një ceremoni civile në Marylebone Town Hall të Londrës, në muajin maj, vetëm me familjarë dhe miq të ngushtë. Një javë më vonë, destinacioni ishte Italia për një dasmë më të madhe, me miq të famshëm nga muzika, moda dhe kinematografia. Sa ëndërr!
Dua tregoi se pavarësisht këshillave të shumta, ata ndoqën vetëm dy prej tyre: ta përjetonin ditën sikur të ishin edhe ata të ftuar dhe ta kërkonin vazhdimisht njëri-tjetrin mes njerëzve. Sipas saj, kjo mënyrë u mundësoi të krijonin kujtime të shumta së bashku. Kush nuk do ta donte një dasmë të tillë, ku e shijon si mysafir i vetes?
Kariera dhe dashuria, një ekuilibër perfekt
Këngëtarja foli edhe për sfidën e balancimit të karrierës ndërkombëtare me jetën personale, duke theksuar se nuk ka hequr dorë nga ambiciet profesionale. Ajo ndihet me fat që ka pranë një partner që e kupton rëndësinë e punës. Kjo është një frymëzim për të gjithë ne, që shpesh mendojmë se nuk mund t'i kemi të gjitha! Mbështetja e ndërsjellë dhe mirëkuptimi janë shtyllat e marrëdhënies së tyre, siç tregon edhe ajo: “Për mua, ai është familje.”
Muzika e frymëzuar nga lumturia
Ç’të themi për muzikën? Dua pranoi se shumë prej këngëve të saj të kaluara janë frymëzuar nga ndarjet dhe zhgënjimet sentimentale. Epo, kush nuk është frymëzuar nga dhimbja, apo jo? Por tani, me këtë periudhë të lumtur martese, ajo dëshiron të eksplorojë një dimension tjetër të dashurisë. Sipas saj, është më e lehtë të shkruash këngë dashurie kur e ke zemrën të thyer, por tani dëshiron të zbulojë çfarë ndodh kur e gjen vërtet dashurinë. Kjo do të thotë që albumet e ardhshme të Douës mund të jenë të mbushura me melodi të qeta, plot dashuri dhe mirëkuptim. Kush mezi pret të dëgjojë këngë për romancën e vërtetë?