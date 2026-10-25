Raye rrëmben “Mercury Prize” 2026, thyen 'mallkimin' e popit!
Ceremonia u zhvillua në Utilita Arena në Newcastle. Këngëtarja britanike Raye ka triumfuar, duke fituar çmimin prestigjioz “Mercury Prize” 2026 me albumin e saj të dytë, “This Music May Contain Hope”. Ky është albumi i parë pop që fiton këtë çmim që nga viti 1994. Imagjinoni vetë, Raye mposhti emra të rëndësishëm si Sir Paul McCartney, Olivia Dean dhe Jade, duke rrëmbyer çmimin prej 25 mijë funtesh britanike (rreth 29 mijë euro).
“Mercury Prize” është një çmim vjetor muzikor i cili i jepet albumit më të mirë në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë. Themeluar në vitin 1992 si një alternativë ndaj çmimeve Brit Awards, ai synon të vlerësojë albumet që sjellin risi dhe ndikojnë në zhvillimin e muzikës, jo vetëm suksesin komercial.
Dridhje dhe lot gëzimi
Raye ka thënë teksa mbante trofeun në duar se është shumë mirënjohëse dhe se po dridhet nga lodhja e udhëtimit.
Kjo fitore është vërtet historike, sepse “This Music May Contain Hope” është albumi i parë pop që fiton “Mercury Prize” që nga viti 1994, kur çmimi iu dha albumit “Elegant Slumming” të grupit M People. Albumi ndërthur pop-in me elegancën dhe madhështinë e filmave klasikë të Hollywood-it.
Një vepër që nuk njeh rregulla
Në një intervistë pas ceremonisë, Raye tregoi se kishte dhënë gjithçka nga vetja për realizimin e albumit, ku përfshihet edhe hiti ndërkombëtar “Where Is My Husband?”. Ajo tha se e krijoi albumin pa u përqendruar te suksesi komercial. Disa prej këngëve zgjasin deri në shtatë minuta, duke i përshkruar si krijime ambicioze, të pasura dhe që nuk kufizohen nga rregullat tradicionale. Albumi ka plot 17 këngë dhe zgjat gjithsej 73 minuta – pra,
Në realizimin e tij kanë kontribuar emra të mëdhenj, duke nisur nga gjyshërit e këngëtares, legjenda e muzikës soul Al Green, e deri te katër orkestra të ndryshme dhe më shumë se 100 muzikantë. E publikuar në mars të këtij viti, albumi arriti menjëherë në vendin e parë në toplistat britanike dhe mori vlerësime të shkëlqyera nga kritikët. Revista Rolling Stone vlerësoi ndërthurjen e muzikës spektakolare të shfaqjeve klasike me elementet e orkestrave big-band, ndërsa NME lavdëroi zërin e Raye dhe aftësitë e saj si autore këngësh. Edhe BBC-ja e përshkroi si një vepër eklektike, teatrale dhe dramatike, ku këngëtarja shpreh plotësisht potencialin e saj artistik.
Konkurrenca e ashpër dhe surpriza e madhe
Mes të nominuarve ishin Sir Paul McCartney, Olivia Dean, e cila konsiderohej favoritja kryesore nga kompanitë e basteve për albumin e saj “The Art of Loving” (që kishte fituar tashmë çmimin e albumit të vitit në Brit Awards dhe Mobos e pritej të ishte kandidate për Grammy), reperi Kojey Radical, grupi i xhazit Knats, dhe Jade, ish-anëtarja e Little Mix, e cila bëhej fituesja e parë e “The X Factor” që merr një nominim për “Mercury Prize”. Ishin aty edhe dy albume debutuese, “Blizzard” e Dove Ellis dhe “That’s Showbiz, Baby” e Jade. Dhe në listë përfshihej edhe albumi bamirës “Help (2)” me kontribute nga Olivia Rodrigo, Damon Albarn, Depeche Mode dhe The Last Dinner Party.
Vitin e kaluar, çmimin e fitoi kantautori Sam Fender, i cili i dhuroi 25 mijë funtet e çmimit për të mbështetur sallat e vogla të muzikës live dhe artistët e rinj. Tani, të shohim çfarë do të bëjë Raye me çmimin, por një gjë është e sigurt: ajo ka shkruar emrin e saj në historinë e muzikës! A e patë çfarë triumfi?