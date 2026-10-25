Glee kthehet: Kush po i heq pluhurin uniformës së McKinley High?
Uaaa, dëgjo këtu! Disney ka porositur zyrtarisht një seri të re të 'Glee' më 21 tetor, dhe ne po shpërthejmë nga gëzimi! Krijuesi Ryan Murphy ka zbuluar se e ka përfunduar skenarin që në shtator dhe se ka marrë mbështetjen e “gleeks-ave” origjinalë. Murphy tha se ka qenë në kontakt me rreth dhjetë anëtarë të kastit origjinal, se të gjithë kishin shumë pyetje, por ishin shumë entuziastë për idenë. Muret e McKinley High kishin fjetur për më shumë se dhjetë vjet, e kjo në botën tonë do të thotë dhjetë vjet hite pop që “New Directions” i kanë munguar të këndojë në gara.
Ndërkohë që rrjetet sociale po debatojnë nëse një ringjallje e 'Glee' është bekim apo mallkim, ish-kasti po u heq pluhurin kapeleve me shkëlqim. Po kush është gati për një xhiro tjetër gallate në Lima, Ohio, pas gjithë kësaj kohe? Disa emra kanë filluar të qarkullojnë, dhe disa prej tyre na kanë bërë të themi: Po e pret kjo moment!
Çfarë do të ishte një 'Glee-boot' pa Rachel Berry? Ylli i Broadway, Lea Michele, po kthehet. Në sezonin final të serisë origjinale, Rachel u kthye në McKinley High pas dështimit të pilotit të saj televiziv dhe stërviti “New Directions” së bashku me Kurt Hummel. Herën e fundit që e pamë, ajo ishte zëvendësuese për fëmijën e Kurt dhe Blaine, kishte fituar një çmim Tony dhe ishte martuar me Jesse St. James. Si, çfarë po bën Rachel tani? Mezi presim të shohim!
Oh cheerio, Brittany S. Pierce i ka shpëtuar kanalizimeve! Deadline raportoi më 22 tetor se Heather Morris është në bisedime për t'u kthyer për ringjalljen. Ndërsa kthimi i saj nuk është konfirmuar zyrtarisht, Morris është shumë e etur për t'u kthyer në McKinley High. Ajo shkroi në Instagram se thashethemet janë të vërteta dhe se Brittany S Pierce është gjallë dhe mirë, e kthehet për më shumë. Epo, është Brittany, kuptuat?
Deadline gjithashtu raporton se Chord Overstreet, i cili luajti Sam Evans-in e ndjeshëm, është në bisedime për t'u kthyer. Ai postoi në X më 21 tetor se ishte “ribashkuar” ditën e njoftimit, por nuk ka deklaruar në mënyrë eksplicite se është kthyer në shfaqje. Mbajmë sytë hapur!
Nuk ka asnjë konfirmim se Matthew Morrison do të sjellë sharmin e tij të Cameo në 'Glee' e re. Deadline thotë se ai është shpresëplotë se do të jetë pjesë e projektit, por ende nuk ka nisur bisedime me prodhimin. “The Thong Song” mund të mbetet në vitin 2009. A do të jetë një rikthim epik, apo thjesht nostalgji e tepërt?