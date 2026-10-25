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Stresi, thirrje "o sot, o kurrë" para protestës

Mandy Mandopoulos · 25 tetor 2026

Stresi bëri thirrje për mobilizim para protestës së së shtunës, 24 tetor, në Shqipëri. Përmes një Instastory, ai u drejtua shqiptarëve me një thirrje aq të fortë sa të dridhte rrjetin, duke e cilësuar tubimin si një çështje kombëtare që kërkonte pjesëmarrje masive.

Ai kërkoi që qytetarët të dilnin sa më shumë për të drejtat e tyre, "Ju lutem, protestoni sot, dilni sa më shumë për të drejtat tona. Kjo është çështje kombëtare. O sot, o kurrë! Mos dalshim sot, mos dalshim kurrë", shkroi Stresi.

Ai vazhdoi apelin, duke u kërkuar qytetarëve të mos ndienin asnjë grimcë frike dhe të merrnin pjesë, duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre. Stresi i drejtoi një mesazh edhe Policisë. Ai kërkoi që ata të silleshin mirë me protestuesit, duke paralajmëruar se situata mund të bëhej shumë më e vështirë nëse nuk tregohej kujdes në trajtimin e qytetarëve.

Thirrja e Stresit erdhi në një kohë kur protestat dhe reagimet publike në Shqipëri kishin marrë vëmendje të madhe, ndërsa pritej të shihej se si do të zhvilloheshin tubimet.

Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.