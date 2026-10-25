Stresi, thirrje "o sot, o kurrë" para protestës
Stresi bëri thirrje për mobilizim para protestës së së shtunës, 24 tetor, në Shqipëri. Përmes një Instastory, ai u drejtua shqiptarëve me një thirrje aq të fortë sa të dridhte rrjetin, duke e cilësuar tubimin si një çështje kombëtare që kërkonte pjesëmarrje masive.
Ai kërkoi që qytetarët të dilnin sa më shumë për të drejtat e tyre, "Ju lutem, protestoni sot, dilni sa më shumë për të drejtat tona. Kjo është çështje kombëtare. O sot, o kurrë! Mos dalshim sot, mos dalshim kurrë", shkroi Stresi.
Ai vazhdoi apelin, duke u kërkuar qytetarëve të mos ndienin asnjë grimcë frike dhe të merrnin pjesë, duke theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre. Stresi i drejtoi një mesazh edhe Policisë. Ai kërkoi që ata të silleshin mirë me protestuesit, duke paralajmëruar se situata mund të bëhej shumë më e vështirë nëse nuk tregohej kujdes në trajtimin e qytetarëve.
Thirrja e Stresit erdhi në një kohë kur protestat dhe reagimet publike në Shqipëri kishin marrë vëmendje të madhe, ndërsa pritej të shihej se si do të zhvilloheshin tubimet.