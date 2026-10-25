Bebe Rexha arrin sukses si artiste e pavarur! Bravo Bebe!
Bebe Rexha, këngëtarja jonë e famshme, prapë na ka lënë me gojë hapur! Këtë herë, suksesi është edhe më i ëmbël, sepse vjen si artiste e pavarur. Projekti i saj, “New Religion”, ka kapur pozicionin e 35-të në listën e 50 këngëve më të dëgjuara nga artistet femra në Spotify. Një arritje kjo që tregon shumë për forcën dhe talentin e saj!
Bebe vetë e ndau lajmin me ndjekësit e saj në X dy ditë më parë, duke shprehur entuziazmin për këtë hap të rëndësishëm në karrierën e saj. Ajo e quajti të jashtëzakonshme faktin që “New Religion” renditet e 35-ta në listën Top 50 të Spotify. Dhe nuk ka sesi të mos jetë e jashtëzakonshme, po të mendosh se Bebe i dha fund bashkëpunimit me shtëpinë diskografike Warner Records dhe tani po ndjek rrugën e saj, krejtësisht e pavarur.
Kjo lëvizje tregon shumë guxim dhe vendosmëri, sidomos kur Bebe flet për sfidat e artistëve të pavarur. Kompanitë e mëdha diskografike kanë buxhete të majme dhe mundësi pafund promovimi, por Bebe na tregoi se kur beson te vetja, mund të bësh mrekullira. Ajo theksoi se “New Religion” është i vetmi projekt nga një artiste e pavarur që ka arritur të futet në këtë renditje. Kjo e bën suksesin e saj edhe më të madh dhe një frymëzim për shumë të tjerë.
Ylli i muzikës tha se është krenare që vendosi t'i besojë vetes dhe se rruga nuk ka qenë e lehtë, por ka qenë një udhëtim i bukur. “New Religion” është pjesë e albumit të saj “Dirty Blonde”, një projekt që shënon një kapitull të ri në karrierën e Bebe Rexhës, me qëllim forcimin e identitetit të saj artistik dhe zhvillimin e kreativitetit muzikor jashtë strukturave tradicionale. Kjo është Bebe që njohim dhe duam, duke thyer rregulla dhe duke na treguar se kurrë s'duhet të heqësh dorë nga ëndrrat e tua. Po ju, a keni filluar ta dëgjoni “Dirty Blonde”?