Adéla, nga diva e skenës në vajzën “cool” të rrugës: Look-u i saj pas debutimit te Fallon na la gojëhapur!
Adéla, ylli i popit me flokët rozë të ndezur, shënoi debutimin e saj në shfaqjen e Jimmy Fallon, ku ajo ndërroi disa look-e që bërtisnin “divë!”. Por për të festuar pas shfaqjes me të dashurin e saj, Jackson Shanks, Adéla zgjodhi një qasje befasuese: nga takat Louboutin dhe korseja ultra e ngushtë, kaloi në këpucë të sheshta dhe një bluzë e relaksuar, por paksa provokuese.
E fotografuar teksa dilte nga Bar Pitti, një nga pikat më të nxehta italiane në Nju Jork, Adéla prezantoi versionin e saj të “uniformës” së qytetit. Ajo kishte veshur ‘Tabis’ të Margiela-s, xhinse blu dhe një xhaketë lëkure stil bombaxhi. Për të shtuar pak “zjarr” në mënyrë subtile, ajo kishte vendosur poshtë një bluzë ngjyrë kafe të tejdukshme. Jackson, i cili është producent muzikor dhe ka bashkëpunuar me emra si Selena Gomez, u harmonizua me Adélën me xhaketën dhe pantallonat e tij ngjyrë kafe çokollatë. Çifti, që janë bashkë që nga viti 2025, dukej plotësisht i natyrshëm teksa shëtisnin në West Village; kush do ta mendonte se pak orë më parë ajo performonte hitin e saj viral në TV?
Vërtet, ishte një ndryshim drastik nga look-et me impakt të lartë që ajo kishte veshur më herët. Për intervistën me Fallon, Adéla u shfaq si një divë e vërtetë pop-star me një kostum lëkure me bel të ulët nga Greg Ross, taka YSL dhe diamante Pandora. Më vonë, për të performuar hitin e saj Nicole Kidman, ajo u ndërrua në një fund të grisur lingerie dhe një korse me shkëlqim që i zbulonte sytjenën.
Edhe look-u i 22-vjeçares para shfaqjes ishte po aq i guximshëm. Fustani i saj me pika nga GCDS kishte një sytjena push-up të integruar dhe material të tejdukshëm që zbulonte të brendshmet e zeza. Ai ishte i veshur përgjatë gjithë tij me kordon fuchsia, që nxirrnin në pah ngjyrën e flokëve të saj. Këto janë look-et që ne presim nga ylli. Në fund të fundit, turneu i saj “Red Bottoms Tour” është emërtuar sipas Louboutin-ve që ajo vesh çdo ditë, dhe hiti i saj Nicole Kidman lavdëron korsetë e saj të ngushta. Duke punuar me stilistin dhe drejtorin krijues Chris Horan, Adéla shkëlqen me praninë e saj magnetike në skenë, e shënuar nga shkurtet e vogla, bluzat me sytjena të zbukuruara dhe takat tmerrësisht të larta. Por mbrëmjen e kaluar, pasi përfundoi një tjetër moment të rëndësishëm në karrierë, ne patëm një vështrim të rrallë të Adélës pa gjithë atë shkëlqim. Na pëlqeu më shumë Adéla e rrugës apo ajo e skenës?