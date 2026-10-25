Kuzhina mban erë pas gatimit? Ja hileja e thjeshtë me uthullën që të shpëton!
Ka një hile shtëpiake me uthull që vlen të provohet.
Sekreti? Uthulla! Po, po, uthulla ajo që ke në dollap. Thjesht merr një gotë të vogël, hidh pak uthull brenda dhe vendose pranë sobës, por sigurisht larg burimit të nxehtësisë. Mos u shqetëso për erën e uthullës, ajo do zbutet dalëngadalë. Acidi acetik mund të ndihmojë në neutralizimin e disa aromave të pakëndshme në ambient. Mund ta lësh aty për disa orë apo edhe gjithë natën, sidomos kur aroma thjesht nuk ikën as me lutje.
Por çfarë ndodh nëse të digjet diçka ose derdhet ushqim, e kuzhina bëhet një ferr aromash? Atëherë duhet të kalojmë në "nivelin tjetër". Mbushe një tenxhere me ujë, shto uthull dhe lëre të ziejë. Avulli mund të ndihmojë të zbusë aromat e pakëndshme. Kujdes: sigurohu që kuzhina të ajroset mirë dhe mos e lër tenxheren vetëm mbi zjarr, nuk duam dramë në shtëpi.
Është e rëndësishme që kuzhina të ajrosret rregullisht. Hapja e dritareve e ndihmon ajrin të freskohet dhe të largojë aromat më shpejt. Po ashtu, mos e shty pastrimin: lani menjëherë pjatat, pastroni sobën dhe fshini sipërfaqet e punës. Yndyrat dhe mbetjet e ushqimit mbeten aty dhe e zgjasin torturën e erërave. Me disa zakone të thjeshta, kuzhina mund të mbetet më e freskët edhe pas gatimit të ushqimeve me erë të fortë. A jeni gati të bëni uthullën heroin tuaj të ri të kuzhinës?