Qimet e kafshëve shtëpiake? Kjo hile me tharësen do t'ju shpëtojë jetën (dhe rrobat!)
Nuk ka dyshim që kafsha jote shtëpiake është anëtare me të drejta të plota e familjes, por duhet ta pranojmë, qimet e tyre janë kudo! Në rroba, batanije, divane… Ata që kanë përdorur rripat e pastrimit dhe letrat ngjitëse e dinë sa kohë humbet me to.
Por mos u shqetësoni, sepse ekziston një truk super i zgjuar me tharësen që do t'ju ndryshojë jetën! Sipas ekspertëve në laboratorët e pastrimit, kjo metodë e thjeshtë funksionon vërtet dhe i largon qimet nga pëlhurat në mënyrë efikase. Do t'ju duhet vetëm një fletë tharëse dhe rreth dhjetë minuta nga koha juaj. A ka më thjeshtë?
Ja si ta bëni këtë hile, hap pas hapi:
- Para se të lani rrobat: Vendosini në tharëse. Po, po, në tharëse para larjes!
- Shtoni një fletë tharëse: Futni një fletë të vetme tharëse brenda me rrobat.
- Ajër i ftohtë, dhjetë minuta: Vendoseni tharësen në funksionin e ajrit të ftohtë për rreth dhjetë minuta.
Kjo lëvizje e thjeshtë pengon qimet të ngjiten në pëlhura gjatë procesit të larjes. Edhe pse mund të mos zhdukë absolutisht çdo fije qime, rezultatet janë mbresëlënëse dhe ju kurseni një mundim të jashtëzakonshëm. Mund ta provoni të njëjtën hile edhe në batanije, mbulesa dhe perde, sigurisht, me kusht që pëlhurat të lejohen të përdoren në tharëse.
Një vëmendje e vogël: fletët e tharëses janë krijuar zakonisht për pëlhura të lagura, jo të thata. Përdorimi i tyre në rroba të thata mund të lërë një ndjesi paksa të butë ose të mbuluar. Nëse nuk keni ndërmend t'i lani rrobat menjëherë pas kësaj, mund të përdorni një fletë tharëse të përdorur më parë ose t'i lagni pak rrobat që të shmangni çdo mbetje.
Dhe mos harroni kurrë, kurrë, të pastroni filtrin e pushit të tharëses suaj menjëherë pas përdorimit! Qimet e kafshëve shtëpiake mund të bllokojnë shumë shpejt sistemin e ajrimit, duke ulur efikasitetin e pajisjes dhe, më e rëndësishmja, duke krijuar një rrezik të mundshëm zjarri. Siguria para të gjithave, ama me rroba pa qime. Çfarë mendoni, do e bëni pjesë të rutinës suaj?