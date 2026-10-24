Capital T, presion policie dhe 'shpërthim' në rrjet: Reperi pa filtra për protestuesit!
Reperi i njohur kosovar, Capital T, emri i vërtetë i të cilit është Trim Ademi, ka qenë prej kohësh një zë i fortë në skenën muzikore shqiptare. Por së fundmi, emri i tij është përfshirë në një dramë të papritur, pas raportimeve për presion të Policisë së Shqipërisë lidhur me qëndrimet e tij pro protestave në Tiranë. Këto protesta, të nisura nga studentët, janë kthyer në demonstrata të gjera kundër qeverisë, me kërkesa për dorëheqje dhe shqetësime për arsimin, koston e jetesës dhe akuzat për korrupsion.
Thirrja "e pazakontë" nga policia
Drama nisi pak ditë më parë, kur në mediat shqiptare u publikua një audioincizim, i cili pretendohet të jetë një bisedë telefonike mes Capital T-së dhe një personi që paraqitet si oficer policie i Tiranës, Niko Kurti. Në këtë bisedë, oficeri e pyet reperin se ku ndodhet dhe kur planifikon të kthehet në Tiranë. Capital T tregon se është në SHBA dhe ende nuk e ka caktuar datën e kthimit. Ajo që e bën gjithë situatën pak të çuditshme, është kërkesa e oficerit për të diskutuar një “çështje” personalisht, sapo reperi të kthehet në Shqipëri. Një ftesë, të themi të drejtën, që nuk të lë shumë shije feste.
Reagimi i reperit
Natyrisht, reagimi i Capital T nuk vonoi. Në një videodeklaratë të shpërndarë në rrjete sociale, artisti u shfaq për të qartësuar situatën. Pa iu referuar drejtpërdrejt telefonatës, ai theksoi se “gjithçka është në rregull” dhe se së shpejti do të jetë në Shqipëri. Por, përtej këtij mesazhi qetësues, ai nuk la pa theksuar mbështetjen e tij të palëkundur për studentët dhe qytetarët që po protestojnë për të drejtat e tyre. Sipas Capital T, të qëndrosh indiferent përballë padrejtësive është thjesht e pamundur.
Muzika pret, populli jo!
Reperi u shpreh pa filtra, duke treguar se nuk mund të rrijë duarkryq kur sheh çfarë po ndodh. “Si mendojnë se mund t’i shohim ato skena duke ndodhur dhe të mos reagojmë? Normal që do të reagojmë. Jam absolutisht në mbështetje të studentëve dhe të njerëzve të mi, për çdo kauzë që lidhet me të drejtat e tyre”, tha ai. Ai theksoi se mirëqenia e popullit të tij është më e rëndësishme se angazhimet e tij artistike, duke thënë se nuk ka asnjë llogari personale kur bëhet fjalë për këta njerëz.
Ai shkoi edhe më tej, duke thënë se nuk mund të vazhdojë normalisht me muzikën, publikimin e këngëve apo koncertet, ndërsa sheh pamje të dhunës dhe shkatërrimit. Sipas Capital T, ai nuk po kërkon falënderime apo vëmendje, por e konsideron veten pjesë e atyre që kërkojnë të drejtat. Ai thjesht nuk mund ta durojë padrejtësinë, sepse edhe nëse ai është mirë, nuk mund ta shijojë jetën kur njerëzit e tij nuk janë. Në fund, ai falënderoi të gjithë ata që e kanë mbështetur dhe janë shqetësuar, duke theksuar se shihen së shpejti në Shqipëri.
Ky reagim, siç duket, dëshmoi edhe një herë se për artistët e vërtetë, zëri i popullit është gjithmonë më i fortë se çdo lloj presioni. A do ta lënë policët të qetë kur të kthehet apo drama do vazhdojë?