Big Brother VIP Kosova 5 është gati, Alaudin Hamiti premton surpriza!
Mbajeni frymën, sepse "Big Brother VIP Kosova 5" ka një datë zyrtare! Super-pritja e fansave të flaktë më në fund po merr fund, pasi edicioni i ri do të nisë më 30 tetor. Këtë lajm bombë e konfirmoi vetë moderatori karizmatik, Alaudin Hamiti, përmes një videoje promocionale të postuar në faqen zyrtare të emisionit në Instagram. Epo, mirë na erdhi java e fundit e tetorit, apo si?!
Por Alaudini nuk u ndal me thjesht një datë, oh jo! Ai na ngacmoi keq me premtime për një edicion të mbushur plot inovacione dhe ndryshime që do të trondisin shtëpinë. Në këtë sezon nuk ka ku të fshihesh, tha ai në video. Ai shtoi se vjen viti i ndryshimeve të mëdha, duke lënë të kuptohet se formati i këtij sezoni mund të jetë ndryshe nga ato të mëparshmet. Nuk janë dhënë detaje konkrete se çfarë do të ndryshojë. Imagjinoni dot, një "Big Brother" komplet tjetër? Super kuriozë jemi!
Alaudin Hamiti do të jetë sërish moderator, siç ka qenë në katër sezonet e mëparshme. Pas largimit të Jonida Vokshit, e cila e shoqëronte në moderim në edicionet e kaluara, pritet që Alaudini ta drejtojë emisionin i vetëm. Epo, një burrë i vetëm në timon do të thotë më shumë "power", apo si? Le të shohim si do ia dalë!
Dhe si mund të mungojnë thashethemet e para për emrat që do të bëhen pjesë e shtëpisë? Portalet ziejnë nga spekulimet se Rudina Dembacaj dhe Resul Sinani janë dy emrat më të lakuar si komentatorë të rinj. Imagine Rudinën duke komentuar, do ishte piskamë! Ndërkohë, për banorë të mundshëm flitet për Akil Varfin dhe Jona Krasniqin. Asgjë zyrtare ende, por të themi të drejtën, disa prej tyre tingëllojnë interesante... E kush nuk pret me padurim listën finale të banorëve?!
Edhe "Big Talk", emisioni shoqërues, pritet të ketë disa ndryshime pikante. Thuhet se moderimin mund ta marrë përsipër Loredana Brati, ndërsa Sara Kolami dhe Vlorjan Halili përmenden si pjesë e panelit. Ama, kujdes! E gjithë kjo mbetet ende në nivel thashethemesh mediatike, sepse produksioni nuk ka konfirmuar asnjë emër zyrtarisht, qoftë për komentatorët, banorët apo prezantuesit e emisioneve shoqëruese. Me datën 30 tetor që po troket në derë, tani sytë janë drejt zbulimit të madh. Çfarë prisni më shumë, banorët e rinj apo ndryshimet e mëdha në format?