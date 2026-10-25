Irini Qirjako me studentët në protestë: "Më dhëmb"
Këngëtarja e dashur e muzikës popullore, Irini Qirjako, u pa të shtunën në protestën e studentëve, . Ajo iu bashkua të rinjve para Ministrisë së Arsimit, aty ku ata ishin mbledhur rreth orës 14:00.
Në fotot e publikuara, ishte e qartë se Irini ishte thellësisht e prekur, aq sa nuk i mbante dot lotët. E prekur deri në lot, ajo tha: "Më dhëmb." Irini Qirjako është një nga artistët e paktë që kanë zgjedhur të dalin në shesh dhe të mbështesin të rinjtë në këto protesta.
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