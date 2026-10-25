A po bëhet dhëndri kosovar James Bondi i ri? Callum Turner nis audicionet për agjentin 007!
Ej, fansa të Bondit dhe të thashethemeve! Duket se saga e zgjedhjes së agjentit 007 po merr një kthesë super interesante, sidomos për ne shqiptarët. Aktori britanik Callum Turner, bashkëshorti i yllit tonë global, Dua Lipa, është mes kandidatëve kryesorë për të trashëguar rolin legjendar të James Bondit dhe, siç duket, ka nisur edhe provat e para!
Callum Turner, i njohur për rolet e tij në filma si "Fantastic Beasts", është 36 vjeç dhe, sipas "Daily Mail", ai është një ndër të parët që është takuar me drejtuesit e studios. Kjo lidhje familjare me Duan, e cila ka prejardhje nga Kosova, e bën atë automatikisht “dhëndrin kosovar”, duke e bërë garën e tij edhe më interesante për publikun tonë. Çifti u martua më herët gjatë këtij viti, duke i dhënë Turnerit statusin e dhëndrit në një familje shqiptare.
Provat e para: A është ai 007-shi i ri?
Kërkimi për pasardhësin e Daniel Craigut ka zgjatur plot gjashtë vjet plot spekulime, por tani duket se po shkon drejt fundit. Callum Turner ka marrë pjesë në provat filmike të premten, të cilat po zhvillohen në studiot Bray, në Berkshire të Anglisë. Këto janë studiot historike, pranë lumit Thames, ku janë realizuar prodhime të njohura si "The Rocky Horror Picture Show", dhe që në vitin 2024 u blenë nga Amazon MGM Studios, kompania që tashmë kontrollon të ardhmen e James Bondit. Një burim i ka thënë gazetës britanike se zgjedhja e zëvendësuesit të Daniel Craigut po përgatitej prej vitesh dhe se Callum u ftua për t’u lënë përshtypje drejtuesve. Sipas tij, tri ditët e ardhshme do të jenë jashtëzakonisht interesante. Provat pritet të vazhdojnë gjatë fundjavës, dhe raportohet se vetëm tre deri në pesë aktorë kanë arritur në këtë fazë finale.
Konkurrentët e tjerë: A ka vend vetëm për një?
Natyrisht, në një rol kaq prestigjioz, konkurrenca është e fortë. Përveç dhëndrit tonë, në garë janë përmendur emra të tjerë të njohur si aktori skocez Jack Lowden (36 vjeç), i njohur nga seriali "Slow Horses", dhe Josh O’Connor (36 vjeç), i vlerësuar për interpretimin e tij në "The Crown". Këta të dy konsiderohen konkurrentë seriozë. Por, nuk mbaron këtu! Në listë është përmendur edhe aktori australian Jacob Elordi (29 vjeç), i cili mund të shkaktojë debate mes fansave puristë të Bondit, pasi disa besojnë se agjenti sekret duhet të jetë patjetër britanik. Më herët, emra si Harris Dickinson dhe Jack Barton gjithashtu janë lidhur me këtë rol, por lista finale mbetet e pakonfirmuar publikisht.
E ardhmja e agjentit sekret
Producentja Amy Pascal ka konfirmuar se procesi i përzgjedhjes po bëhet me shumë kujdes, duke theksuar se trashëgimia e Daniel Craigut e bën shumë të vështirë gjetjen e pasardhësit. Në gusht, ajo kishte lënë të kuptohej se procesi mund të përfundonte deri në fund të vitit. Pascal pret që James Bondi i ardhshëm të sjellë diçka vërtet ndryshe, emocionuese dhe që ngjall interes. Lajmi i mirë tjetër është se regjisori i famshëm Denis Villeneuve, pas suksesit me "Dune", është zgjedhur për të drejtuar filmin e ri të Bondit. Në majin e 2026-s, Amazon MGM Studios njoftuan se procesi i përzgjedhjes kishte nisur, dhe nëse aktori do të zgjidhet deri në dhjetorin e 2026-s, xhirimet mund të fillojnë gjatë vitit 2027. Ky film pritet të shënojë një kapitull të ri për 007, pas epokës së Daniel Craigut, i cili ishte vetëm njëri nga gjashtë aktorët që kanë interpretuar Bondin në serinë zyrtare filmike. A do t'i bashkohet listës edhe dhëndri ynë?
Çfarë mendoni ju, a e ka Callum Turner atë "Bond factor"-in për të na bërë krenarë?