Capital T i jep zë protestave studentore: “Mirëqenia e popullit tim është mbi gjithçka!”
Capital T, reperi i njohur shqiptar, ka reaguar fuqishëm dhe publikisht ndaj zhvillimeve të fundit në Shqipëri, duke shprehur mbështetje të plotë për studentët protestues dhe qytetarët që kërkojnë respektimin e të drejtave të tyre. Përmes një videomesazhi, artisti nuk ka ngurruar të shprehë shqetësimin e thellë për pamjet e dhunës të raportuara gjatë protestave, duke theksuar se nuk mund të qëndrojë indiferent përballë një situate të tillë.
Ky reagim vjen pak ditë pasi Capital T kishte një bisedë telefonike me një efektiv të policisë shqiptare, i cili, sipas raportimeve, i kishte kërkuar të paraqitej pas kthimit të tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një detaj që, le të themi, e bën edhe më të fortë qëndrimin e tij publik, apo jo?
S’mund të rri indiferent kur ndodh kështu
Reperi e ka bërë të qartë si drita e diellit se mbështetja e tij për studentët dhe qytetarët nuk lidhet me ndonjë interes personal apo profesional. Përkundrazi, është një përgjegjësi që ai ndien ndaj të gjithë atyre njerëzve që e kanë përkrahur gjatë gjithë karrierës së tij. "Qysh po mendojnë që me i pa ato skena të ndodhura dhe të mos reagoj? Normal që kam me reagu dhe absolutisht jam në suport të studentëve dhe njerëzve të mi për çdo kauzë që ka të bëjë me të drejtat e tyre," ka thënë Capital T, duke vënë pikën mbi “i”.
Ai theksoi se zhvillimet e fundit e kanë prekur emocionalisht, dhe se mirëqenia e qytetarëve është për të më e rëndësishme se çdo angazhim muzikor. Kur dikush e ndjen kaq shumë, s’ka si të mos e kuptosh seriozitetin e situatës!
Zemra dhemb kur sheh Shqipërinë në këtë gjendje
Capital T ka shprehur hapur dhimbjen dhe zhgënjimin, duke thënë se nuk mund të vazhdojë aktivitetin e tij artistik sikur të mos kishte ndodhur asgjë, ndërkohë që sheh pamje të tilla nga protestat.
Jo për vëmendje, por për drejtësi!
Në pjesën tjetër të mesazhit, këngëtari shprehu shpresën që kërkesat e studentëve do të merren parasysh dhe që situata të qetësohet, duke bërë thirrje të fortë për ndërprerjen e dhunës. Ai gjithashtu sqaroi se qëndrimet e tij publike nuk kanë për qëllim të tërheqin vëmendje apo të sigurojnë përfitime personale, duke theksuar se është përtej këtyre gjërave.
Në fund të mesazhit, Capital T ritheksoi solidaritetin e tij të plotë me qytetarët, duke deklaruar se do të vazhdojë të shprehë qëndrimin e tij sa herë që ai konsideron se po ndodhin padrejtësi. "Unë jam thjesht një prej jush dhe për këto gjëra do të jem aty, për çdo padrejtësi," ka përfunduar reperi. Po kush e di, a do të bëhet zëri i tij thirrje zgjimi edhe për VIP-at e tjerë?