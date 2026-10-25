Ronela Hajati zbulon sa fitoi nga “Sekret”: Shifrat e Eurovizionit “qesharake”!
Ronela Hajati, këngëtarja dhe kantautorja shqiptare, ka zbuluar për herë të parë shifrat e vërteta pas hitit të saj “Sekret”, me të cilën ajo përfaqësoi Shqipërinë në Eurovizion.
E ftuar në emisionin “Live with Luizin”, artistja tregoi se nga platforma e Spotify, vetëm kënga “Sekret” i ka sjellë rreth 30-40 mijë dollarë. Po, po, e dëgjuat mirë! Por Ronela e konsideroi vetë këtë shifër “qesharake” krahasuar me fitimet e tjera që kanë bërë këngët e tjera shqiptare. Duket se tregu muzikor ka sekretet e veta, dhe jo të gjitha fitojnë miliona.
Ndërkohë, Luiz Ejlli, këngëtar edhe ai, nuk e la pa e pyetur për shpenzimet e Eurovizionit. Aty Ronela zbuloi se për eksperiencën e festivalit ndërkombëtar, ajo kishte shpenzuar rreth 30-40 mijë. Me sa duket, fama ka kosto të barabarta si me fitimet, të paktën në këtë rast.
Moderatori Luiz Ejlli reagoi me humor ndaj shifrave të shpenzuara. Titulli i burimit citon komentin e tij: Ke mbetur në borxh! A është kjo fatura e vërtetë e famës eurovizive?