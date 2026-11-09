Godzilla Minus Zero pushton Amerikën, theu dhe rekorde!
“Godzilla Minus Zero” ka bërë namin total në kinematë amerikane! Ky film, që flet japonisht me titra në anglisht, mori krejt kutitë e biletave në Amerikën e Veriut në fundjavën e parë, duke mbledhur plot 31.6 milionë dollarë vetëm në SHBA dhe Kanada. Po flasim për një rekord absolut për hapjen e një filmi live-action në gjuhë të huaj, Në total, në botë ka arritur në shifra marramendëse prej 63 milionë dollarësh. Kjo është shifër që bën “boom” dhe tregon kush është bosi i vërtetë!
Për ata që ndoshta s'e dinë, “Godzilla Minus Zero” është filmi i 39-të në sagën legjendare të Godzillës, që ka nisur që nga viti 1954, . Ky është një vazhdim i “Godzilla Minus One” të vitit 2023, që fitoi një Oscar. Regjia e këtij superprodhimi është e talentuarit Takashi Yamazaki, .
Çfarë është kjo bishë kësaj radhe?
Në “Godzilla Minus Zero”, veprimi zhvillohet në vitin 1949, vetëm dy vjet pasi Godzilla ishte futur “i vdekur” në fund të oqeanit, duke menduar se më në fund kishim shpëtuar! Por, siç e dinë të gjithë fansat e vërtetë, bisha nuk rri gjatë në qetësi dhe gjithmonë gjen një mënyrë për t'u kthyer! Ai rishfaqet për t'iu përgjigjur një kërcënimi të ri ndaj Japonisë, e cila po mundohet me mund të rindërtohet pas shkatërrimit të Luftës së Dytë Botërore. Dhe kush është armiku i ri që i bën gjërat edhe më kaotike? Një bishë si dragua, me tre koka, e quajtur Ghidorah, e cila është një makth i vërtetë! Ky “boss” i ri shkatërron ndërtesa me rrufe që nxjerr nga goja – seriozisht, kush e mund një gjë të tillë? Sigurisht, Godzilla, i rigjeneruar nga rrezatimi, do përballet me të, me pak ndihmë njerëzore, sepse pse jo, edhe bishat e mëdha kanë nevojë për ndihmë ndonjëherë, apo jo?!
Rekordet nuk mbarojnë me Amerikën!
Jo vetëm Amerika u çmend pas Godzillës, por edhe vendi i tij i origjinës nuk ngeli prapa! Edhe në Japoni, shikuesit ishin po aq të “kapur” nga filmi, duke treguar që bisha është ende një idhull kombëtar atje. Ai theu rekordin vendas për një film live-action, një arritje e jashtëzakonshme për një sequel. Vetëm në ditën e parë të shfaqjes (më 3 nëntor), filmi fitoi plot 5.75 milionë dollarë, duke vendosur një rekord të ri për të ardhurat e ditës së parë për një film live-action në vend. Dhe kjo nuk është e pakët: kjo shifër ishte më shumë se dyfishi i asaj që fitoi “Godzilla Minus One” në ditën e saj të hapjes. Pra, dyfish më mirë, e kuptoni? Godzilla e vetes e ka sfiduar dhe ka fituar! Filmi është xhiruar në vende reale, si një park sportiv në Ibaraki apo një tempull në Maizuru, gjë që i jep atij me plot meritë titullin “live-action” dhe shton autenticitetin.
Fuqia e IMAX-it dhe pse pritshmëritë u tejkaluan!
Koji Ueda, presidenti i Toho Global, ishte më se i lumtur, duke deklaruar se kjo hapje historike tregon sa thellë lidhen audiencat anembanë botës me Godzillën dhe vizionin e veçantë të Takashi Yamazaki. Dhe të themi të drejtën, e ka gjetur! Ekspertët e industrisë thanë se suksesi botëror në ekranet IMAX dhe ato të rregullta tejkaloi lehtësisht të gjitha pritshmëritë, duke lënë gojëhapur shumëkënd. Analysti i njohur i industrisë, David A Gross, shkroi se hapja e kësaj fundjave e çon produksionin japonez në një nivel krejt të ri, duke qenë gati tre herë më e madhe se hapja e mëparshme e “Godzilla Minus One” në dhjetor 2023. Duket se njerëzit e duan bishën e madhe në ekran super të madh! Versioni IMAX ishte një sukses i vërtetë, duke gjeneruar 34% të të ardhurave totale të filmit në fundjavën e hapjes. Kjo tregon qartë: kur bëhet fjalë për Godzillën, sa më i madh ekrani, aq më shumë “para” bën dhe aq më shumë fansa mbledh!
Sigurisht, edhe një “boss” si Godzilla nuk mund të ishte vetëm në qendër të vëmendjes. Filmi i fundit i Godzillës kishte pak konkurrencë të fortë nga epika indiane “Ramayana: Rise of a Legend”, i cili gjithashtu bëri bujë, duke fituar 55.7 milionë dollarë në fundjavën e hapjes. Ky blockbuster në gjuhën Hindi, i cili është edhe filmi më i shtrenjtë i bërë ndonjëherë në Indi, grumbulloi 8.7 milionë dollarë në SHBA dhe 32 milionë dollarë në Indi. Megjithatë, Godzilla e mbajti fort kurorën e bosit të box office-it. A do mundet të ruajë ky “përbindësh” legjendar vendin e parë në javët në vazhdim, apo do t'i zërë frymën ndonjë tjetër film i madh? Kushedi! Por një gjë është e sigurt dhe nuk ka diskutim: Godzilla nuk po shkon askund dhe do të vazhdojë të na bëjë të dridhemi nga emocionet!