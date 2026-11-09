Fisnik Asllani shënon dhe asiston në ndeshjen e 50-të në Bundesliga! Çfarë performance!
Fisnik Asllani s'ka të ndalur! Sulmuesi i Kombëtares së Kosovës, dhe njëkohësisht i Hoffenheim-it, ishte protagonist absolut të dielën në fitoren 2-1 të skuadrës së tij kundër Schalke 04. Përtej fitores, ai shënoi një gol dhe dha një asist, duke vulosur një performance të paharrueshme, pikërisht në ndeshjen e tij të 50-të në ligën më të fortë gjermane. Vërtet, një mënyrë epike për të shënuar këtë moment!
Kush thotë që numrat rrethorë s'sjellin fat? Asllani e ktheu këtë jubile në festë, duke dëshmuar rëndësinë e tij te skuadra. Hoffenheim-i vazhdon ngjitjen në tabelën e Bundesligës, duke grumbulluar 12 pikë dhe duke u pozicionuar tashmë në vendin e nëntë. Pa dyshim, kjo fitore, ku Asllani luajti një rol vendimtar, i jep një shtysë të madhe ekipit në këtë kampionat.
Performanca e tij super e mirë nuk kaloi pa u vënë re nga ekspertët. Platforma “SofaScore” e vlerësoi atë me notën 7.6, duke e renditur kështu mes lojtarëve më të mirë të ndeshjes. Fisnik Asllani qëndroi në fushë deri në minutën e 78-të, dhe secila minutë ishte si ar i pastër për skuadrën. Ky gol ishte i treti për të në Bundesliga këtë sezon, por talenti i tij ka shkëlqyer edhe në kompeticionet europiane, ku gjithashtu ka gjetur rrugën e rrjetës.
Por Asllani s'është vetëm golashënues. Përveç golit dhe asistit, ai realizoi katër gjuajtje në portë, fitoi dy duele dhe kompletoi një driblim. Me pak fjalë, ai tregoi saktësisht pse është një element kaq thelbësor në sulmin e Hoffenheim-it. E gjithë kjo formë fantastike vjen në një moment të artë, pikërisht para angazhimeve të Kombëtares së Kosovës, ku pritet të jetë një nga figurat kyçe në sulm. Me këtë vrull, kush e ndal dot atë?