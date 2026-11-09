Arbana Osmani 'thumba' Ori Nebiajn pas deklaratës së saj? Drama po nxehet!
Arbana Osmani, moderatorja e njohur shqiptare, ka hedhur një mesazh në rrjetet sociale që po interpretohet si një përgjigje e fortë ndaj deklaratës së Ori Nebiajt.
Njoh njerëz që mbajnë inat me mua për gjërat që më kanë bërë vetë, shkruan Arbana, një status që po bën xhiro në internet dhe po diskutohet kudo. Edhe pse nuk përmendet asnjë emër, të gjithë e lidhën menjëherë me situatën e krijuar.
Dramatika nisi gjatë emisionit "Goca dhe Gra", ku Ori Nebiaj, në një bisedë me Jonida Maliqin, u pyet për personazhe të njohur që shfaqen ndryshe në ekran dhe ndryshe në jetën reale. Ori nuk u kursye dhe përmendi direkt Arbana Osmanin, duke thënë se ishte zhgënjyer prej saj.
Një nga personazhet mediatikë që realisht për mua është diçka tjetër në ekran dhe është diçka tjetër si individ është Arbana Osmani, që më ka zhgënjyer, deklaroi Ori Nebiaj.
Nëse kjo ishte një përgjigje e koduar apo thjesht një mendim i rastësishëm i Arbanës, një gjë është e sigurt: s'na lënë pa fjalë asnjëherë! Kujt i jepni të drejtë në këtë përplasje virtuale?