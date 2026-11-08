Si "Club Kid" rekrutoi festaxhinjtë në Grindr dhe i futi në set!
Filmi "Club Kid" i Jordan Firstman ka qenë lajm, por jo vetëm për historinë e promoterit të festave që bëhet baba. E di si i xhiruan skenat e klubeve? Jo me ekstra “të lodhur”, por me festaxhinj të vërtetë! Jordan, aktori, shkrimtari dhe regjisori i filmit, mori gjithë ekipin për të festuar nëpër Bushwick qysh në 2024-ën, kur po planifikonte xhirimet.
Stephen Phelps, dizajneri i produksionit, ishte i fiksuar pas idesë së xhirimit në festa të vërteta, sepse vjen nga një shkollë kinemaje që ndjek aktorët nëpër vende autentike dhe kap reagimet e vërteta të njerëzve. E kishte bërë këtë edhe për "Anora" të Sean Baker. Por klubet underground s'i duan kamerat – telefona me shirit ose në dollap, si zakonisht. Phelps tha se Basement nuk donte të kishte punë fare me ta. Ç'mund të bënin tjetër?
Të organizonin një festë me qindra ekstra të paguar? Jordan e refuzoi këtë ide. Këta nuk janë njerëz të freskët, tha ai në një bisedë, duke u tallur (pa ofendime) me ekstrat e rrënuara. Kështu, ai bashkë me producentët ranë në Grindr dhe filluan të thërrisnin njerëz: Eja në Bushwick për 100 dollarë! Ben Hannon Hubley, një mik dhe bashkë-producent, që punonte me dokumentarë kur Jordan e thirri, tha se postuam në Grindr, por s'besoj se erdhi njeri.
Por s'u dorëzuan. Hubley, pasi festonin bashkë më parë, filloi të bënte një tabelë me emrat e festaxhinjve të vërtetë, që t'i mbushnin skenat e festave. Nuk mund të kapësh atmosferën e familjes së zgjedhur nëse të gjithë janë të panjohur, shpjegoi ai. Zak Stone, një tjetër mik i tyre, që kishte organizuar vetë festa dhe tani drejtonte një label diskografik, njihte artistë, vende dhe një promoter që ishte gati të dëgjonte. Kështu, ai u bë bashkë-producent.
Në fund, dy festa të vërteta u shndërruan në tre vende të ndryshme, dhe shumë prej atyre që shihni në film janë të rregullt në këto klube. Është një kapsulë e vërtetë kohe e jetëve tona, tha Hubley, dhe gjatë procesit, disa prej nesh po bënin një udhëtim të ngjashëm. Çelësi ishte autenticiteti. Mes të ftuarve kishte njerëz të etiketuar në faqet e Facebook-ut të festave ku ai kishte shkuar dhjetë vjet më parë – mendoni China Chalet, Heaven on Earth, Ladyfag.
Filmi fillon me një festë super, një festë ditëlindjeje në Club Labor (vendi fiktiv) që Peter (Firstman) e kishte themeluar me shoqen e tij Sophie (Cara Delevingne). Për këtë skenë, producentët rezervuan Market Hotel në Bushwick. Zak Stone tha se nuk ka shumë vende që janë ende aktive sot, që kanë zgjatur aq gjatë sa ai. Plus, treni i metrosë që kalon lart, "ikonike!" Dhoma trekëndore ishte shumë më e mirë se një kuti e madhe boshe, sipas Phelps, sepse me forma të ndryshme mund të krijosh ca qoshe më intime.
Jordan i kishte dhënë atij librin e Eric Goode-it për Area-n, klubin legjendar të viteve 1980 në Tribeca, ku mund të shihje një vepër arti nga Andy Warhol apo një modele nudo të veshur si statujë. Kjo na jep idenë e estetikës! Për filmin, ata shkuan “all in”: vendosën konfeti argjendi Mylar (si në filmin "Bad Boys" të vitit 1995), mbështjellën shtyllat me Mylar, madje ndërtuan një hënë të shndritshme dhe një penis gjashtë-këmbësh (që valla, nuk duken qartë në ekran – ç'dëshpërim!).
Ata rezervuan DJ MCMLXXXV për të luajtur një artist tatuazhesh, vendosën një kafaz për balerinët dhe ftuan vetë Amanda Lepore, e cila shfaqet në film me një kamxhik dhe një "sub" (wow!). Kjo ishte një performancë brenda performancës. Zak Stone shpjegoi: Kishte edhe një element teatri, ku aktrimi brenda festës false krijoi argëtim të vërtetë për festaxhinjtë false. DJ luante muzikë, të gjithë kërcenin, ndiheshe sikur ishe në një festë të vërtetë. Por pas 30 sekondash, dikush thoshte "AKSION!" dhe muzika ndërpritej për dialog. Çmenduri! Të gjithë duhej të vazhdonin të kërcenin dhe të mos qeshnin ndërsa aktorët thonin batutat e tyre.
Dhjetë vjet më vonë në film, Peter shkon në një version më "korporativ" të Club Labor. Kësaj radhe, ai nuk ngjitet drejt turmave të adhurueshme dhe një hapësire hyjnore, të argjendtë, por zbret shkallët në një re mjegulle të zymtë dhe dritë të kuqe. Emblema e klubit është më e butë, dhe trupat në pistën e kërcimit duken ndryshe: më pak kostume, më shumë lëkurë. Ajo që po përpiqeshim të tregonim ishte se shumë festa të freskëta në New York, me një atmosferë më queer dhe gjithëpërfshirëse, u bënë të njohura me grupe të mëdha 'muscle gays' dhe filluan të humbnin ndjenjën e komunitetit, tha Stone. Tani, promoterët janë në hall sepse ata 'rich gays' janë ata që paguajnë për të hyrë.
Festa e xhiruar në këtë skenë është vërtet e vërtetë, por Hubley tha se është një festë më underground, më cool se versioni i saj në film. Festa e vërtetë, Pit//Stop, organizohet nga Noah Shakoor, një mik që pranoi t'i jepte ekipit akses në eventin e tij në East Williamsburg. Shakoor paralajmëroi pjesëmarrësit për xhirimet dhe vari tabela në hyrje. Shumë prej tyre i njihnin producentët. Nëse doje të ishe në kamera, mundesh, dhe nëse doje ta shmangeje plotësisht, mundesh gjithashtu, tha Stone.
Aq qesharake sa duket, ndriçimi që ishte instaluar tashmë për Pit//Stop ishte bërë nga GUMGUM Studio, të cilët producentët i kishin punësuar edhe për të ndriçuar skena të tjera në film. Zanzie Addington-White, drejtoresha kreative e GUMGUM, shpjegoi se ndriçimi i vendeve underground në New York është kryesisht navigim në hapësira të vogla jokonvencionale, ndonjëherë me integritet strukturor të lëkundur, dhe gjetja e mënyrave për të krijuar iluzionin e universit të zgjeruar, botërave të tjera. Shumë punë, por shpesh e padukshme, sepse telefonat nuk lejohen. Në fund të fundit, "Club Kid" nuk është thjesht një film, është një përvojë e vërtetë festash underground. Kush do të kishte menduar se mënyra më e mirë për të kapur festën në film ishte duke e jetuar vërtet atë? Tani, kush nga ju do të donte të ishte ekstra në filmin tjetër të Firstman?