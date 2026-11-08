The New York Times po blen Letterboxd? Çmimi, 330 milionë dollarë!
The New York Times Company ka hyrë në negociata ekskluzive për të blerë Letterboxd, platformën online që është e krahasueshme me Goodreads për filmat. Dhe çmimi, dëgjoni këtë, është plot 330 milionë dollarë! Po, e lexuat mirë. Ky lajm bombë vjen, çuditërisht, nga vetë The New York Times, gjë që e bën situatën edhe më pikante.
Për ata që nuk e dinë, Letterboxd është si një Goodreads, por për filmat – një platformë online për dashamirësit e filmit. Dhe platforma ka shpërthyer, duke u rritur në mënyrë dramatike vitet e fundit. Në janar 2021, kishte 3 milionë përdorues, por deri në prill të këtij viti, shifra arriti në 28 milionë. Më shumë se gjysma e përdoruesve janë nën 35 vjeç.
Thuhet se Letterboxd kishte qenë më parë në kërkim të një pronari të ri. Sipas The New York Times, studiot e filmit A24 dhe Sony ishin të interesuara për blerjen, por A24 u mbetet shumë poshtë çmimit.
Edhe pse Letterboxd ofron versionin falas, ka edhe abonime me pagesë për veçori më të avancuara. Të ardhurat e parashikuara për këtë vit janë rreth 15 milionë dollarë. Kjo shifër është vetëm rreth 4.5% e asaj që The New York Times po ofron për të blerë kompaninë. Një diferencë që të bën të ngresh vetullat, apo jo? Dhe këtu fillon të bëhet edhe më qesharake: The New York Times Company refuzoi të komentonte për këtë blerje… në gazetën e saj! Për të thënë të drejtën, kjo është niveli tjetër i "pa komente". Ne mendojmë se kjo heshtje vetëm sa i shton besueshmërinë lajmit, duke na bërë të dyshojmë se mbase informacioni ka rrjedhur pikërisht nga "brenda shtëpisë" së tyre. Dhe ne, për vete, jemi të prirur ta marrim këtë raport mjaft seriozisht.
Raporti thotë se negociatat janë ekskluzive; një marrëveshje nuk është konfirmuar zyrtarisht.