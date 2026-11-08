Aman, çu dil jashtë, pusho! Darka e të nominuarve në BBVK u kthye në fushë beteje!
Darka e të nominuarve ka shërbyer si skenë për një përplasje epike mes Akilit dhe Zojës. Darka nisi me tensione dhe përplasje mes banorëve.
Gjatë debatit të ashpër, Akili iu drejtua Zojës me fjalët: “Çu dil jashtë, pusho”.
Gjuha u ashpërsua gjatë darkës në Big Brother VIP Kosova 5. Përveç Akilit dhe Zojës, në këtë darkë plot drama ishin të pranishëm edhe të nominuarit e tjerë, Antoneta dhe Dioni.
Si mendoni, kush i ka nervat prej hekuri për të përballuar këtë shtëpi plot zhurmë?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.