Rexhep Rexhepi merr 'Aiguille d'Or', ora e tij mund të arrijë 4 milionë euro!
Orëbërësi nga Kosova, Rexhep Rexhepi, është shpallur fituesi i çmimit prestigjioz “Aiguille d'Or” në edicionin e vitit 2026 të Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG). Ai e mori për modelin e tij “Chronograph Flyback”, i cili u vlerësua si krijimi më i mirë i këtij edicioni. Një arritje që na bën të gjithëve të fryhemi nga krenaria për mjeshtrin shqiptar dhe markën e tij të pavarur, Akrivia.
Ora, e vlerësuar nga një juri me sy “diamanti”, shquhet për lëvizjen e saj të re, e cila ka 320 komponentë dhe një rezervë energjie prej 72 orësh. Mjafton të thuash, nuk është ora e zakonshme që e blejmë te tezga. Kadrani i saj është prej smalti, punuar me teknikën tradicionale “Grand Feu” – imagjinoni sa punë! Përpunimi dhe dekorimi i lëvizjes bëhen tërësisht me dorë, duke treguar një nivel mjeshtërie që të lë pa fjalë. Këto s’janë orë, janë vepra arti në kyçin e dorës.
Po çmimi? Këtu vjen pjesa që na bën të shajmë me zë të lartë! Modeli “Chronograph Flyback” ka një çmim zyrtar prej 150,000 franga zvicerane, pa taksa. Epo, kjo është shumë, por dëgjoni këtë: Rexhepi vetë ka shpjeguar se vendosi ta mbajë çmimin në këtë nivel, edhe pse kërkesa për orët e tij është aq e lartë sa vlera e tyre në tregun e rishitjes mund të arrijë deri në katër milionë euro! Po, e lexuat mirë, katër MILIONË euro! Kjo është çmenduri, por edhe shenjë e gjenialitetit të tij – të dish të krijosh diçka kaq të kërkuar sa njerëzit të jenë gati të paguajnë shifra të tilla.
Rexhep Rexhepi lindi në Kosovë në vitin 1987, dhe si fëmijë u zhvendos në Zvicër. Pikërisht aty filloi rrugëtimi i tij drejt majave të orëtarisë. Me kalimin e viteve, ai krijoi identitetin e tij, duke themeluar markën e pavarur “Akrivia”. Falë kësaj marke, Rexhepi fitoi njohje ndërkombëtare për orët luksoze mekanike, të njohura për punimin e hollë dhe vëmendjen ndaj çdo detaji. Tani, krijimet e tij mbajnë edhe emrin e vetë mjeshtrit shqiptar, si vulë garancie dhe prestigji.
Fitorja e çmimit “Aiguille d'Or” e vendos Rexhep Rexhepin mes emrave më të respektuar në orëtarinë zvicerane të pavarur. Është një sukses ndërkombëtar që shton një tjetër dimension famës së tij. Arritja e këtij mjeshtri me origjinë shqiptare është një dëshmi e talentit dhe përkushtimit të jashtëzakonshëm, por edhe një moment krenarie për Kosovën dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë. Bravo i qoftë, na nxori faqebardhë!
Tani mendoni pak, a do ta paguanit ju 4 milionë euro për një orë, apo do blinit një shtëpi me pishinë?