Anis Mehmeti u jep fund zërave për Kombëtaren: E gjithë drama, komplet false!
Në universin e futbollit, ku çdo lëvizje e yjeve tanë ndiqet me zmadhim sikur të ishin detektivë të Instagramit, një dramë e re dhe e papritur shpërtheu. Në qendër të vëmendjes ishte askush tjetër veç futbollistit tonë të talentuar, Anis Mehmeti. Po çfarë u tha e çfarë u dëgjua nëpër qarqe e grupe chats? U përhapën me shpejtësi marramendëse zëra se Anisi kishte fshirë të gjitha postimet ku shfaqej krenar me fanellën kuqezi të Kombëtares! Hajde muhabet, hajde!
Këto spekulime u shfaqën pasi emri i Mehmetit nuk ishte përfshirë në listën e fundit të lojtarëve të thirrur për ekipin kombëtar, gjë që ngriti pyetje për marrëdhënien e tij me ekipin.
Por Anis Mehmeti, si një lojtar me integritet, nuk e la këtë spekulim të qarkullonte gjatë. Ai reagoi menjëherë, dhe jo me ndonjë deklaratë të gjatë e të mërzitshme, por me një mesazh të qartë dhe të prerë në platformat e tij sociale. E theksoi me forcë, pa asnjë mëdyshje, se të gjitha këto pretendime ishin “komplet false” dhe pa asnjë bazë, duke i dhënë fund kësaj drame të panevojshme. Epo, mirë që u dha ky sqarim, se për pak sa nuk u rrëzua interneti nga këto fjalë dhe "ekranizimet" e dyshimta!
Anisi e bëri mëse të qartë se të përfaqësosh Shqipërinë ka qenë dhe mbetet një krenari e jashtëzakonshme dhe një privilegj i veçantë për të. Ai dëboi çdo dyshim, duke riafirmuar integritetin dhe angazhimin e tij absolut ndaj ngjyrave kuqezi. Më tej, mesazhi i tij nënvizon përkushtimin e tij të palëkundur ndaj fanellës kombëtare, duke thënë se është plotësisht i gatshëm të japë maksimumin e kontributit të tij sa herë që t'i jepet mundësia për t'u rikthyer në formacionin e ekipit kombëtar në të ardhmen. Një premtim i fortë dhe një deklaratë e vërtetë dashurie për Kombëtaren, apo jo? Epo, pas kaq shpjegimesh të sinqerta, çfarë më shumë do të donim nga një lojtar që shpirti i tij flet kuqezi?