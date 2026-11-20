Filmi i gjashtë i “Hunger Games” pritet të ndezë arkëtarët botërorë
Po, po, e dimë, kinemaja botërore ka qenë paksa e plogësht këtë vjeshtë, sidomos kur flasim për filmat event që mbushin sallat. Por si duket, kjo gjendje letargjie do të marrë fund! Filmi i gjashtë i shumëpritur i serisë “Hunger Games”, me titullin Sunrise on the Reaping, pritet të shkaktojë një “efekt serre” të vërtetë në çdo cep të globit, duke ndezur kështu arkëtarët e kinemave.
Arkëtarët vendas po shkojnë drejt nëntë miliardë dollarësh që nga fillimi i vitit deri në Ditën e Falënderimeve, por vjeshta ka qenë e qetë për filmat event botërorë.
Shpresojmë që ky kapitull i ri t'i japë shkëlqimin e merituar botës së filmit, sepse, le të themi të drejtën, jemi lodhur pak nga monotonia.
A do ia dalë Sunrise on the Reaping të jetë shpëtimtari i kësaj vjeshte për kinemanë botërore, apo do jetë thjesht një tjetër film që kalon pa lënë shumë gjurmë? Ne mezi presim të shohim!