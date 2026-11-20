Penélope Cruz dhe Javier Bardem: pse çifti i famshëm është shumë selektiv kur punon bashkë
Aktorët Penélope Cruz dhe Javier Bardem, ky super-çift i kinemasë botërore, janë super-të kujdesshëm kur zgjedhin projektet ku do të punojnë bashkë. Epo, kush do t'i fajësonte? Edhe pse e quajnë një eksperiencë fantastike ndarjen e pasionit për aktrimin, nuk është se thonë "po" çdo herë.
Faktikisht, ata sapo janë ribashkuar në thrillerin e ri psikologjik “Bunker”, me regji të Florian Zeller, ku luajnë një çift bashkëshortësh. Dhe jo, s'është hera e parë që ndajnë ekranin – i kemi parë edhe te “Vicky Cristina Barcelona” në 2008-ën dhe “The Counselor” në 2013-ën.
Regjisori Florian Zeller ka pasur një dëshirë të madhe të punonte me ta, pasi i konsideron ndër më të mirët sot. Për të, fakti që Cruz dhe Bardem janë çift edhe në jetën reale i dha filmit një shans unik për t'i sjellë personazhet me më shumë autenticitet. Normal, kur ke atë kiminë e vërtetë, s'ka nevojë për shumë aktrim!
Por Penélope ka treguar në një event të Vanity Fair në Los Anxhelos se vendimi për të punuar bashkë s'merret lehtë. "Kur Zeller na prezantoi këtë histori kaq të fuqishme dhe të rëndësishme, u pamë në sy dhe e kuptuam se nuk mund të refuzonim. Jam shumë e lumtur që e pranuam këtë projekt," u shpreh ajo. Dhe po, edhe pse e ndajnë të njëjtin pasion për kinemanë që nga adoleshenca, ata janë shumë selektivë. Nuk është lojë!
Aktorja shton se sa herë nis një projekt i ri, është sikur gjithçka fillon nga zero, një emocion i bukur i së panjohurës që e duan ta eksplorojnë dhe mësojnë. Dhe ta ndash këtë me partnerin? Eh, s'ka më mirë!
Ndërkohë, në një intervistë tjetër të fundit, Penélope ka folur edhe për një tjetër vendim të rëndësishëm të tyre: rritjen e dy fëmijëve, Leo 15 vjeç dhe Luna 12 vjeçe, në Spanjë. Larg LA-së dhe gjithë rrëmujës së industrisë së filmit. Pse? Sepse pranë familjarëve dhe miqve të fëmijërisë, fëmijët kanë një jetë më normale dhe më private.
Cruz ka shpjeguar se është shumë e rëndësishme të ruhet një pjesë e jetës larg vëmendjes publike, sepse fëmijët e meritojnë këtë. Kur të rriten, mund të vendosin vetë se çka duan të bëjnë me jetën dhe karrierën e tyre, por kur janë të vegjël duhet të kenë lirinë të mos ekspozohen ndaj gjithçkaje. Super dakord! Kush s'do ta donte një fëmijëri normale, larg syve të paparacëve dhe presionit të famës?
Kështu që, nëse doni të shihni Penélope-n dhe Javier-in sërish bashkë, duhet t'i shihni te “Bunker”. Dhe mos mendoni se ishte thjesht një "po" i rastësishëm!