Fuego dhe Nichi kërkojnë përballje kokë më kokë në nominim: Drama s'ka fund!
Reperët Fuego dhe Nichi po vazhdojnë të mbajnë lart tensionet brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5, dhe tani të dy kanë shprehur hapur dëshirën për një përballje direkte në nominimet e radhës.
Fuego ishte i pari që ngriti dorën, duke deklaruar se nuk e ka aspak problem të përballet me cilindo banor. Ai tha: “Jam i gatshëm në nominim ballë për ballë me secilin. Gjene një rregull me thy edhe hina n’nominim”. Kjo lëvizje tregon sa i sigurt është (apo sa i etur për dramë!) për të testuar forcën e tij kundër banorëve të tjerë.
Nichi nuk mbeti prapa dhe u dëgjua duke shprehur të njëjtën dëshirë, por specifikisht me Fuegon. Ai i bëri thirrje Vëllait të Madh që t'ua mundësojë këtë duel, duke thënë: “Këtë moment jam i gatshëm. Qitna, Vëllai i Madh, kokë më kokë”. Duket se nuk ka durim për t'u matur me rivalin e tij.
Me dy dëshira kaq të qarta për përballje, pyetja është: A do t'ua plotësojë Vëllai i Madh këtë kërkesë dhe a do shohim një nominim epik mes këtyre dy djemve?