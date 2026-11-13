Armando Sadiku i thotë lamtumirë Kombëtares me ceremoni speciale!
Ndeshja mes Shqipërisë dhe Finlandës solli një moment vërtet emocionues për tifozët kuqezinj. Para fillimit të takimit në “Air Albania”, Federata Shqiptare e Futbollit organizon një ceremoni speciale për Armando Sadikun, i cili do të marrë duartrokitjet e fundit si lojtar i Kombëtares Shqiptare. Sulmuesi shqiptar, i njohur për kontributin e tij ndër vite, do të nderohet në një ceremoni ku pritet të jetë i pranishëm edhe Presidenti i FSHF-së, Armand Duka.
Sadiku mbetet pa diskutim një nga emrat më të veçantë në historinë e futbollit shqiptar. Emri i tij është i pandashëm nga një prej momenteve më të mëdha të Kombëtares: goli historik më 19 qershor 2016, në Kampionatin Europian në Francë. Kjo gol ishte ajo që i dha Shqipërisë fitoren 1-0 ndaj Rumanisë, duke shënuar suksesin e parë të vendit tonë në një turne final të Europianit. Një kujtim që na ngroh zemrën sa herë e mendojmë!
Udhëtimi i Sadikut me Kombëtaren filloi në vitin 2012 dhe përfundoi në 2023. Gjatë kësaj periudhe, ai bëri 39 paraqitje dhe shënoi 12 gola – jo pak! Në Euro 2016, Sadiku ishte titullar në të gjitha tre ndeshjet e fazës së grupeve, duke treguar peshën e tij në ekip. Edhe pse karriera e tij ka pasur eksperienca në disa kampionate europiane, si dhe në Bolivi e Indi, pika kulmore padyshim mbetet aventura e tij me Shqipërinë në Francë. Na ka bërë krenarë, apo jo?