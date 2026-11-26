Festivali i këngës 65: Më shumë rock dhe balada, më pak folk
Përgatitjet për Festivalin e 65-të të këngës në RTSH kanë nisur dhe provat janë në vazhdim. Drejtori i orkestrës, Olsi Qinami, tregoi në një emision televiziv se këtë vit në repertor spikatin më shumë këngët rock dhe baladat, ndërsa influencat folk janë më pak dominuese se në edicionet e kaluara, edhe pse nuk mungojnë fare.
Qinami e konsideron drejtimin e orkestrës si një përgjegjësi të madhe dhe kënaqësi profesionale, sidomos sepse nata e tretë e festivalit do të bashkojë muzikën e re me atë nostalgjike. Por nuk bëhet fjalë vetëm për notat; sfida e vërtetë për ekipin është koordinimi i tingullit, akustikës dhe ndriçimit në hapësirën e Pallatit të Kongreseve, gjë që kërkon kohë dhe përgatitje të kujdesshme për të koordinuar orkestrën, këngëtarët, bandën dhe ekipin e produksionit.
Sa për ambiciet e artistëve për të shkuar në Eurovision, Qinami tha se kjo mund të jetë qëllimi i disa pjesëmarrësve. Megjithatë, ai theksoi vlerën e të performuarit me orkestër dhe përpara publikut live, dhe i këshilloi artistët të shijojnë përvojën, të qëndrojnë të relaksuar dhe të përqendrohen te përcjellja e këngëve te publiku.
Festivali i 65-të i këngës do të zhvillohet nga data 17 deri më 20 dhjetor 2026, duke bashkuar muzikën e re, traditën dhe nostalgjinë në një skenë të vetme.
Po shkoni të gjithë në Eurovision apo do të kemi ndonjë hit që do të na mbetet në kokë edhe pas festivalit?