Fero me shkurt e shqip: “Nuk do të jem” në Big Brother VIP Kosova!
Reperi Fero, pa humbur kohë e me stilin e tij direkt, ka reaguar pas dezinformatave që e lidhnin emrin e tij me “Big Brother VIP Kosova 5”. Duket se rrjeti po e 'fus' Feron në shtëpinë e famshme, por ai vetë ka qenë super i qartë!
Përmes një postimi në InstaStory, Fero mohoi kategorikisht pjesëmarrjen e tij në këtë format, duke iu drejtuar fansave që po shihnin kudo lajme për hyrjen e tij të mundshme.
“Shoh ca dezinformime se do jem pjesë e formatit Big Brother të Kosovës. Nuk do të jem”, shkroi reperi, duke i vënë vulën thashethemeve që qarkulluan ditët e fundit. Kështu, Fero nuk do të jetë konkurrent në këtë edicion.
Ndërkohë, edicioni i pestë i Big Brother VIP Kosova pritet të nisë më 30 tetor. Interesi i publikut është gjithmonë në pikat maksimale kur bëhet fjalë për emrat që do të jenë pjesë e shtëpisë, dhe me Feron jashtë loje, kurioziteti vetëm rritet. Kujt tjetër do t’i vërë syrin publiku tani? Mbetet të shihet se cilët personazhe do të konfirmohen zyrtarisht si banorë të rinj. Mos do na lërë ndonjë super surprizë Big Brother, tani që Fero tha 'jo'?