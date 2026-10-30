Albumet e reja të hip-hopit këtë të premte: Më pak lëshime, por plot "freshness"!
Nëse prisnit një valë të re albumesh hip-hop si ato që na pushtuan më herët gjatë vitit, të jemi të sinqertë, kjo e premte mund të mos jetë dita më e mbushur që kemi parë. Siç duket, në tremujorin e fundit të vitit, shtëpitë diskografike po e ulin paksa ritmin e publikimeve. Por, mos u mërzitni! Kjo nuk do të thotë që jemi pa material të freskët për t’u marrë peng nga muzika. Përkundrazi, lista ka surpriza, disa prej tyre totalisht të papritura!
Të premten del projekti më i ri nga BigXthaPlug, që quhet “BETTER OVER TIME”. Emri flet vetë, shpresojmë të jetë vërtet më i mirë me kalimin e kohës! Për fansat e skenës underground, mos e humbisni “va creeper” nga Nettspend. Po ashtu, BKTHERULA na sjell “N5ON”, .
Nga ana e singëlave, ai që po na mban në ankth është padyshim Conway The Machine, i cili ka planifikuar të lëshojë “diggwutumsayn!”. Një titull që na bën të pyesim çfarë fshihet pas tij, por me Conway, gjithmonë dihet që do jetë 'flame'. Dhe nuk mbaron këtu! Coi Leray sjell “Milk N Cookies”, një bashkëpunim i ëmbël me Lucky Daye, që jemi të sigurtë do t’ju mbërthejë. Po ashtu, GVLLI3 vjen me një tjetër 'bombë', “From CHAOS Comes FLOAT”, dhe e ka 'përforcuar' me pjesëmarrjen e Wiz Khalifa. Nuk mund të jetë keq, apo jo?
Kështu që, edhe pse mund të keni ndjesinë se kjo javë nuk solli shumë zhurmë, gjithsesi ka një sasi të mirë projektesh për t’u zhytur. Nga Dominic Fike me “HOW TO QUIT SMOKING” e deri te bleood me “K*ll Your Idols” – emra dhe tituj që të bëjnë kurioz.
Lista e plotë e lëshimeve për këtë të premte është më e gjatë se sa mund të mendoni:
- Dominic Fike — HOW TO QUIT SMOKING
- bleood — K*ll Your Idols
- Molly Santana — BlackPunk (?)
- LAZER DIM 700 — Zombies
- Slimesito & evilgiane — EVILSLIME 2
- Young Eman — BINE
- Nate Sib & The Kid LAROI — Face Card
- 2slimey — Straight Edge
- RodSlime — Today
- Nines — Young Nina
- Ledbyher & SINN6R — ABSURD
- Kaliii — Wit 3 iii's
- Yung Bleu — Liquid Gold
- zorza — internet niche fame
- lil2posh — VERSACE
- 9lives — 9’
- Curren$y, Harry Fraud & Rome Streetz — The Telethon
- Headache & Vegyn — Make a Wish
- BabyBartier — HIT YOUR PHONE
- Sleepy Hallow — Dirty Dan
Kështu që, kush tha që fundviti nuk ka surpriza? Cili prej këtyre do jetë i pari në playlistën tuaj këtë të premte?