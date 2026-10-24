Eslin Kurti: Fustanet e Miranda Dupit dhe regjisori italian prapa skenës së Eurovizionit Junior
Shqipëria ngjitet në skenën e Eurovizionit Junior 2026 në Ta’ Qali me Eslin Kurtin dhe këngën "Kërce me mua", dhe po, jemi gati të shohim shkëlqimin! Por kush fshihet prapa asaj performance që do të na lërë me gojë hapur? Fiona Çaushi na zbuloi se prapa skenës së Eslin Kurit është një super-ekip, me regjisorin artistik italian që ka punuar për Festivalin e famshëm të Sanremos, turneun e fundit të Laura Pausinit, Amici dhe The X Factor. Ohooo, standarde ndërkombëtare, kjo! Ndërkohë, veshjet e Eslin dhe balerinëve të saj janë punuar nga stilistja shqiptare, Miranda Dupi. Kështu po, me një ekip të tillë, presim spektakël!
Por çfarë do të na thotë Shqipëria këtë herë? Fiona Çaushi tha se skena ka fryma e vetë Eurovizionit, me efekte dritash dhe një atmosferë shumë gazmore. Dhe mesazhi i këngës, sipas saj, është të lëmë mënjanë telefonat, rrjetet sociale dhe ekranet, dhe të dalim jashtë të luajmë e të shijojmë veten në natyrë. Epo, mirë thotë, por ku ta lëmë telefonin ne tani që do të bëjmë tifo për Eslin dhe do ndjekim çdo detaj online? Pak sfiduese, por ok, e kuptuam mesazhin!
Eslin Kurti fitoi Festivalin Mbarëkombëtar të Këngës për Fëmijë 64 dhe do të performojë në pozicionin numër 14 në finalen e Eurovizionit Junior 2026, e shtunë mbrëma.
Shqipëria mori pjesë për herë të parë në Eurovizionin Junior në vitin 2012 dhe deri tani ka shtatë pjesëmarrje. Fitoren ende nuk e kemi sjellë në shtëpi, por rezultati më i mirë ishte në vitin 2015, kur Mishela Rapo me këngën "Dambaje" zuri vendin e pestë me 93 pikë. Shqipëria mungoi në vitet 2013, 2014 dhe në 2020. Por këtë vit jemi aty, dhe presim shumë! Hajde Shqipëria, sytë nga Ta’ Qali të shtunën në mbrëmje!