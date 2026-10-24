Princ William na çmend të gjithëve: Për herë të parë në talk show!
Trashëgimtari i fronit britanik, Princ William, ka bërë një lëvizje vërtet të papritur. Ai u shfaq në talk show-n britanik "The Graham Norton Show", duke shënuar kështu një të parë historike për një anëtar mbretëror "punëtor" në një emision të tillë!
Një mbretëror në divanin e kuq
Episodi, që u regjistrua të enjten dhe u transmetua të premten, më 23 tetor, në Mbretërinë e Bashkuar në BBC One, u prezantua si një precedent për familjen mbretërore. Edhe pse ish-Dukesha e Jorkut, Sarah Ferguson, ka qenë më parë në "The Graham Norton Show" dhe Princ Harry është shfaqur në disa talk show-je në SHBA, William është i pari anëtar mbretëror "punëtor" që bën këtë gjë në një emision britanik. Prania e Princit të Uellsit në këtë edicion special të programit ishte për të folur për Earthshot Prize, çmimin mjedisor që ai themeloi në vitin 2020.
Të gjithë të ftuarit në divanin e kuq të famshëm të Nortonit ishin gjithashtu të lidhur me Earthshot Prize: aktorja me dy çmime "Oscar", Cate Blanchett, është anëtare e këshillit të çmimit; ylli i "Ted Lasso", Hannah Waddingham, drejtoi ndarjen e çmimeve Earthshot 2023 në Singapor; dhe konservatori australian Robert Irwin është ambasador global i programit. Këngëtarja angleze Jorja Smith gjithashtu performoi gjatë programit dhe iu bashkua të ftuarve gjatë intervistës. Sa ekip, ëh?
Misioni mjedisor i Princit
Princi William tregoi hapur pasionin e tij për mjedisin: Për shumë vite dëgjoja histori për çështje mjedisore dhe një gjë që më goditi ishte negativiteti dhe trishtimi që më mundonte. Mendova se mund të bënim diçka më të fuqishme dhe më optimiste dhe lindi ideja e një ceremonie çmimesh, dhe mund të flasim për urgjencën dhe optimizmin së bashku. Gjithçka ka të bëjë me entuziazmin. Në podcastin e Blanchett në vitin 2022, William e quajti veten një "optimist kokëfortë".
Kjo shfaqje vjen ndërsa William përgatitet për ceremoninë e Earthshot Prize muajin e ardhshëm në Mumbai, Indi. Po të enjten, Princi i Uellsit njoftoi se këtë vit do të prezantohet një edicion i ri i Earthshot Prize për fëmijë. Pesëmbëdhjetë finalistë të rinj, të moshës 9 deri në 17 vjeç, nga e gjithë India do të prezantojnë idetë e tyre mjedisore, dhe ekipet fituese në secilën nga pesë kategoritë do të marrin një grant prej 2,000 dollarësh. Duket se trashëgimtari ka një plan të qartë për të frymëzuar brezin e ri – dhe ne e përshëndesim këtë!
Obsesioni mbretëror me "The Traitors"
Gjatë intervistës, Princi William ndau edhe mendimet e tij për shfaqjet dhe filmat e tij të preferuar televizivë. Ai theksoi dashurinë e familjes së tij, familjes së Uellsit, për "The Traitors", veçanërisht "Celebrity Traitors UK", që aktualisht po transmeton sezonin e dytë. Charlotte dhe Louis janë të fiksuar pas tij, tha William. Dhe kush mund t'i fajësojë? Edhe ne jemi!
Princi foli dhe për takimin e tij me konkurrentin Ross Kemp në një event për gatishmërinë ndaj emergjencave në fillim të tetorit. Ai bëri shaka me kohën e Kemp në serial dhe paranojën e tij në kështjellë. Nuk mund të mos përpiqesha – në mënyrën më të përshtatshme – ta prekja për të parë çfarë reagimi do të merrja prej tij, tha William. Rezulton se ai ishte vërtet i ndjeshëm! Epo, kush nuk do të ishte pas gjithë atij presioni në kështjellë?
Deklarata e Meghan Markle
Episodi i "The Graham Norton Show" rastësisht u transmetua në të njëjtën ditë kur Meghan Markle lëshoi një deklaratë, pas raportimeve se babai i saj, Thomas Markle, po hetohet për akuza për posedim të imazheve të abuzimit seksual të fëmijëve. Në një deklaratë për Daily Mail, Thomas i ka cilësuar akuzat si gënjeshtra të sëmura.
Jam thellësisht e shqetësuar nga lajmet që kanë dalë në dritë në 24 orët e fundit, dhe mendimet e mia janë me çdo fëmijë që mund të jetë dëmtuar, tha Dukesha e Sussex në deklaratë. Në 2018, një letër iu dërgua Policisë Metropolitane dhe Mbrojtjes Mbretërore dhe Specialiste. Kjo letër më pas u shpërnda me mua. Ajo bënte akuza shqetësuese dhe trazuese kundër babait tim dhe më dhanë garanci se këto po investigoheshin. Shpresoj që tani të kuptohet se, pavarësisht shtrembërimeve të disa publikimeve mediatike ndër vite, çdo distancë nga babai im dhe zgjedhja ime për të mos e lejuar atë të ketë kontakt me fëmijët tanë, ishte për një arsye: t'i mbroja ata.