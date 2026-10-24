Ronela Hajati: Po të isha kryeministre... Këngëtarja, me një “plan” për Shqipërinë!
Ronela Hajati ka treguar anën e saj më serioze dhe të menduar thellë në "Live me Luizin", duke diskutuar për tema që prekin çdo shqiptar: pensionet, pagat, emigracionin dhe hendekun ekonomik. E pyetur nga Luiz Ejlli se çfarë do të ndryshonte po të ishte në krye të qeverisë, këngëtarja i ka dhënë prioritet rritjes së pensioneve dhe pagave.
Do t’i rrisja pensionet. Mamaja ime ka qenë mësuese e mrekullueshme, ka shkolluar breza pas brezash dhe nuk i merr as 200 mijë lekë. Turp, një njollë e zezë. Do t’i rrisja pagat, tha Hajati, duke përmendur shembullin e saj personal. E kush s'do të donte një "kryeministre" me këtë prioritet? Duket se zemra e Ronelës është me popullin, pa dyshim.
Por mos u nxitoni të mendoni se Ronela po kërkon një post politik! Ajo e bëri të qartë se nuk ka asnjë interes të përfshihet në politikë, duke e cilësuar si një fushë që, sipas saj, mund t'i dëmtojë edhe njerëzit e ndershëm. Fatkeqësisht, kemi politikë më të ndyrë se dheu në libra, shprehu ajo, dhe le të jemi të sinqertë, sa herë e dëgjojmë këtë?
Një tjetër shqetësim që Ronela ngriti ishte largimi masiv i shqiptarëve nga vendi. Sipas saj, emigracioni është një problem serioz që ndikon në gjithçka. Po të ishim tetë milionë këtu në Shqipëri, shumë gjëra ndoshta nuk do të kishin ndodhur. Do të kishim mundur të zëvendësonim njerëzit që na kanë bërë dëm, tha këngëtarja, duke theksuar dashurinë e saj për Shqipërinë. Imagjinoni atë fuqi votuese!
Ronela gjithashtu shprehu shqetësimin për dallimet e mëdha ekonomike mes atyre që kanë pasuri të konsiderueshme dhe njerëzve që luftojnë me varfërinë. Ajo theksoi se po të ishte situata ndryshe, askush nuk do ikte nga këtu. Sa herë kemi thënë të njëjtën gjë? Për fund, ajo shtoi se nuk mban asnjë anë politike dhe se shqetësimi i saj kryesor është mirëqenia e qytetarëve. Unë jam me popullin, u bëftë mirë atyre, deklaroi artistja. Një zë i arsyeshmë, apo jo?