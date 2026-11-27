Elon Musk dobet aksione SpaceX për çdo fëmijë në Amerikë
Elon Musk ka njoftuar përmes platformës X se çdo fëmijë në Amerikë do të marrë dy aksione të SpaceX: një nga kompania dhe një personalisht prej tij.
Transferta e aksioneve nga SpaceX pritet të ndodhë muajin e ardhshëm, ndërsa aksioni personal i Musk do të transferohet në qershor të vitit të ardhshëm. Musk nuk ka dhënë detaje të mëtejshme se si do të funksiononte kjo skemë.
Ai ka këshilluar që aksionet të mbahen, duke pretenduar se SpaceX mund të vlejë rreth një milion herë ekonominë aktuale globale nëse ia del të bëjë jetën multiplanëtare dhe të shfrytëzojë qoftë edhe një miliontë e energjisë së Diellit. Musk e ka pranuar se këto janë qelime absurdisht të vështira, por se ekziston një rrugë për t'i arritur.
Kjo nuk është hera e parë që Musk bën një premtim të tillë. Në tetor, ai kishte premtuar se çdo fëmijë në SHBA do të merrte një aksion të SpaceX, duke shtuar se ky do të ishte i pari nga shumë të tjerë. Sipas të dhënave të Census Bureau për vitin 2024, në vend janë rreth 73 milionë njerëz nën moshën 18 vjeç.
Çmimi i mbylljes së një aksioni SpaceX ishte 127.44 dollarë të mërkurën, që do të thotë se dhurata e Musk do të shkojë në total 18.6 miliardë dollarë. SpaceX hyri në bursë në qershor, duke mbledhur rreth 85.7 miliardë dollarë. Raketa gjigante Starship arriti në orbitë për herë të parë në shtator, një hap ky për ambicien e Musk për të kolonizuar Marsin.