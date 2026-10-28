Kim Kardashian u maskua si North West për Halloween dhe na la pa fjalë!
Ylli televiziv Kim Kardashian i çmendi rrjetet sociale me një transformim për Halloween, ku zgjodhi të imitonte vajzën e saj të madhe, North West. Dhe jo thjesht e imitoi, por e kopjoi aq mirë saqë ndjekësit e ngatërruan!
Kim publikoi në Instagram foto e video ku prezantoi një pamje të frymëzuar plotësisht nga stili unik i North. Ajo kishte menduar çdo detaj: nga veshja, te modeli i flokëve dhe aksesorët që North përdor shpesh. Për këtë maskim, Kim nuk kurseu asgjë, madje vuri flokë blu të ndezur dhe një kombinim aksesorësh që përfshinte bizhuteri të mëdha argjendi, unaza, piercing-e dhe një gjerdan me motiv kafke. Çdo gjë ishte menduar për t’iu afruar sa më shumë stilit ekstravagant të North, e cila është bërë e njohur pikërisht për zgjedhjet e saj të guximshme në modë.
Por Kim nuk u ndal vetëm te pamja. Në një nga videot, ajo imitoi edhe lëvizjet dhe mënyrën e sjelljes së North, duke e bërë maskimin më argëtues dhe bindës. Postimet tërhoqën menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët reaguan me habi dhe entuziazëm. Disa madje pranuan se në shikim të parë kishin menduar se ishte vetë North West ajo në fotografi.
Vajza e madhe e Kim Kardashian dhe reperit Kanye West është shndërruar gradualisht në një emër të njohur, jo vetëm nga prindërit e famshëm, por edhe nga stili i saj individual. North pëlqen të eksperimentojë me ngjyrat e flokëve, aksesorët e mëdhenj, piercing-et dhe çizmet me platformë të trashë, duke ndërtuar një identitet të dallueshëm në modë. Përveç modës, ajo ka filluar edhe një rrugëtim në muzikë, duke marrë frymëzim nga karriera e babait. North ka bashkëpunuar me Kanye West në këngët “Talking” dhe “Bomb”, ndërsa në maj të vitit 2026 publikoi EP-në e saj të parë, “N0rth4evr”, dhe një muaj më vonë u shfaq si artiste solo në një festival muzikor në Çikago.
Zgjedhja e Kim Kardashian për të imituar vajzën e saj në Halloween mund ta quajmë pa frikë një gjest argëtues dhe një mënyrë të lezetshme për të vlerësuar stilin unik të North. Kim vërtet ja bëri bam këtë herë me maskimin më personal të Halloween-it, dhe ne jemi kuriozë të dimë: cila e bën më mirë stilin e North?