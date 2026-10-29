Vesa Luma dhe dilema e Zelandës së Re: Po a bëra budallallëk që u ktheva?
Kushdo që ka jetuar jashtë, e di shumë mirë çfarë do të thotë malli për vendin, por edhe malli për "parajsën" ku mund të kesh jetuar. Këtë dilemë duket se po e përjeton edhe këngëtarja Vesa Luma, e cila ka bërë një postim në rrjetet sociale që na ka lënë pak si me pikëpyetje. Ajo ka shpërndarë një video me ndjekësit, ku shfaqet një peizazh që të merr frymën: ujëra blu, gjelbërim i pafund, dhe një qetësi që të bën të thuash po si mund të ikësh nga këtu?!
Krahas pamjes spektakolare, Vesa kishte shkruar në anglisht një vlerësim për vendin e shijimit të pamjes. Por ajo që tërhoqi vëmendjen më shumë ishte teksti në shqip: pyetja nëse ka qenë e marrë që u largua nga ky parajsë. Kjo nuk është thjesht një pyetje, por një shprehje e mallit të thellë, apo një reflektim serioz për vendimet e jetës.
E kuptojmë, të jemi të sinqertë: Vesa Luma, këngëtarja e njohur, bashkë me reperin Big Basta, partnerin e saj, dhe djalin e tyre Liani, kaluan rreth gjashtë vite në Zelandën e Re. Gjatë kësaj periudhe, ata ndanin vazhdimisht momente nga jeta atje, duke na treguar copëza nga natyra fantastike dhe jetën që kishin ndërtuar. Në shtator 2023, çifti vendosi të kthehej në Tiranë. Vesa pati shpjeguar atëkohë se një nga arsyet kryesore ishte dëshira që djali i tyre të rritej pranë gjyshërve, kushërinjve dhe familjes së gjerë. Logjike, apo jo? Familja mbi gjithçka.
Tani, me këtë postim, Vesa duket se e ka kthyer sërish kokën pas, drejt një kapitulli të rëndësishëm të jetës së saj. A është thjesht mall i çastit, apo një ripërtypje e vendimit të rëndësishëm? Shpjegime të tjera nuk ka dhënë, kështu që mbetet e paqartë.