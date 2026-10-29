Marcus Thuram ka marrë flakë! Interi s'do ta lëshojë, kontrata e re po vjen!
Marcus Thuram po kthehet në liderin e padiskutueshëm të Interit, duke arritur nivelin e kapitenit Lautaro Martínez, sidomos kur ky i fundit mungon. Performancat e tij vendimtare, si ajo kundër Fiorentinës, kanë lënë gojëhapur të gjithë, por jo ata që e ndjekin nga afër në Appiano Gentile. Klubi ka vënë re një Thuram të ri, më të vendosur se kurrë, pa ndërprerjet e mëparshme gjatë ndeshjeve.
Sikur të mos mjaftonte kjo, edhe mos përzgjedhja në ekipin kombëtar i dha një shtysë më shumë. Kjo i mundësoi të stërvitej fort ndërsa shokët e skuadrës ishin me kombëtaret e tyre, duke rritur dëshirën e tij të fshehur për të veshur sërish fanellën e Francës. Aktualisht, ai është sulmuesi që e mban Interin në lojë, sidomos në momentet kritike, duke shërbyer si një shtyllë kryesore për skuadrën.
Dëshira për një partneritet afatgjatë është reciproke, se si! Thuram do të qëndrojë te Interi, duke ndjekur gjurmët e idhujve si Adriano dhe Ronaldo, ndërsa klubi është i bindur se nuk mund të gjejë një sulmues kaq vendimtar dhe me një harmoni kaq të mirë me Lautaron me një kosto të arsyeshme. Drejtori sportiv Dario Baccin, së bashku me Beppe Marotta, kanë nisur tashmë bisedimet me agjentët e lojtarit. Megjithëse nuk janë diskutuar shifra specifike, vullneti i përbashkët për të vazhduar bashkë është më se i qartë.
Dhe mos mendoni se klubet e tjera do të vërsulen! Nuk duket se ndonjë klub është gati për një investim të madh në një sulmues të kësaj moshe dhe me një pagë prej gjashtë milionë euro neto në sezon. Klauzola e lirimit prej 85 milionë eurosh, e vlefshme çdo vit deri në fillim të korrikut, konsiderohet pothuajse një formalitet, duke e mbajtur çmimin në një nivel shumë të lartë. Përfitimet fiskale nga “Decreto Crescita” i ofrojnë Interit hapësirë për një rritje minimale page, pa tejkaluar limitet financiare të fondit Oaktree, i cili kërkon marrëveshje më moderne dhe “shpërblyese”, të lidhura me bonuse për paraqitjet dhe golat.
Në kampin e Interit, optimizmi për rinovimin e Thuram është më i madh se në situata të tjera të ngjashme. Pasi rinovimi i Carlos Augustos, i cili do të shpallet së shpejti me kontratë deri në 2031-shin, është gati, Calhanoglu dhe Dimarco janë në listë. Megjithatë, dosja e Thuram do të zhvillohet me kohën, pasi nuk ka ndonjë nxitim të veçantë nga jashtë. Në fushë, Marcus nuk po shikon pas, duke shënuar në shtatë ndeshje radhazi në San Siro në Serie A, një fakt që s'ka kaluar pa u vënë re. Duket se s'ka gjë që mund ta ndalë këtë djalë! Po ju, çfarë mendoni, do e shikojmë Thuramin si legjendë te Interi?